De Alfafar al ultrafondo más duro del mundo en Sudáfrica

Su participación en el Mundial de Ultrafondo de Irlanda le dio a conocer a nivel internacional y le sirvió también para abrirse otras puertas en el mundo del atletismo. Tal es así, que gracias a aquella primera participación con el equipo español de ultrafondo, Iván Penalba puede disfrutar ahora de la que es, sin duda, la mayor aventura de su vida, la Copa de África de Ultrafondo.

El de Alfafar será el único español presente en la misma el próximo 14 de abril y uno de los dos europeos que competirán cara a cara con las grandes estrellas africanas del ultrafondo. De hecho, para afrontar el reto con las máximas garantías, se ha desplazado hasta Sudáfrica para entrenar durante más de dos meses con los mejores especialistas del continente. Y todo ello gracias a Johan Van der Merwe, un prestigioso entrenador de atletas que vive en Sudáfrica y que se vuelca cada año con la Copa de Ultrafondo y con proyectos solidarios, faceta en la que se sintió identificado con Iván Penalba.

El valenciano, en declaraciones a SUPER, destaca que «me conoció en el Mundial de Irlanda de Ultrafondo. Me puse en contacto con él para ver si podía recibir una invitación o estar allí en su prueba y hablando nos hicimos amigos y surgió esta oportunidad porque sus hijos están estudiando fuera y podía estar en su casa. Es la prueba de Ultrafondo más fuerte de África, se realiza en altura, en la ciudad de Polokwane. Es muy dura y van los mejores atletas, como el mejor de la historia en las 100 Millas, un ruso que se llama Oleg, además de los mejores atletas africanos. Son dos pruebas que se celebran el mismo día en pista, la de las 24 Horas, en la que competiré yo y la de las 100 Millas».

Penalba, creador del proyecto ´Creando Sonrisas´ y colaborador de Down Valencia, explica también otro de los motivos que le llevaron a meterse en esta aventura. «Cuando me puse en contacto con Johan estuvimos hablando de qué vertiente solidaria podía tomar esto. Él ayuda a las personas a través del deporte y los reintegra en la sociedad. Le echaré una mano en todo lo que pueda para que muchas personas cambien sus hábitos de vida y tengan una vida mejor», algo en lo que ha empezado a trabajar desde que llegó allí hace dos semanas.

Al margen de la faceta solidaria que comparte con Johan, Iván Penalba quiere aprovechar al máximo su estancia allí para mejorar deportivamente. «Es como un centro de alto rendimiento, aunque yo no vivo allí, sino en casa del organizador, que también es el entrenador de los atletas. Estoy preparando la prueba y ayudando a personas en situaciones conflictivas para que a través del deporte cambien de vida. Espero hacer una buena marca que también me pueda ir al Europeo de 24 Horas de Rumanía que es en mayo. Allí se entrena en altitud, a 1.400 metros aproximadamente, pero también me sirve para aprender de los mejores, reclutados de todas las partes de África van los mejores atletas. Me ha dado esta oportunidad Johan Van der Merwe de estar junto a ellos y aprender junto a ellos es un lujo, ver cómo entrenan y hacen las cosas. Es una oportunidad de vivirlo desde dentro».

De momento, en apenas dos semanas ya ha participado en dos maratones –Oasis y Polokwane– y en las próximas semanas lo hará en otras tres. Un aperitivo para alguien acostumbrado a correr 24 Horas.