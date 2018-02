Da positivo una atleta rusa que presumía de no doparse

Nuevo golpe a la limpieza del deporte ruso en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. Al caso de dopaje de un miembro del equipo mixto de curling, ahora hay que sumar un nuevo positivo en la delegación rusa en Corea del Sur, el de la miembro del equipo de bobsleigh Nadezhda Sergeeva. Según informa AFP, Sergeeva ha dado positivo por un medicamento para el corazón incluido en la lista de sustancias prohibidas, y que la delegación rusa niega haberle recetado.

Da la casualidad que Sergeeva protagonizaba antes del comienzo de los JJOO un vídeo presumiendo de su limpieza con respecto al dopaje, posando incluso con una camiseta con un mensaje que rezaba: "Yo no me dopo". Sin duda, un nuevo revés para el deporte ruso, que no está pudiendo competir bajo su propia bandera en PyeongChang por las sanciones tras el escándalo de dopaje de Estado destapado tras los JJOO de Invierno de Sochi 2014.