Roban la pierna ortopédica de una nadadora paralímpica

La nadadora paralímpica británica Rosie Bancroft ha acudido a las redes sociales a pedir ayuda después de sufrir un inoportuno robo este fin de semana. Mientras se encontraba durmiendo en casa de su novio, a Bancroft le robaron el coche, aparcado junto a la casa de este. Una mala noticia que fue peor cuando se dio cuenta de que en el coche se encontraba su prótesis, ya que se trata de una nadadora paralímpica a la que le falta la pierna izquierda a la altura de la rodilla.



Rápidamente, Bancroff acudió a las redes sociales para tratar de conseguir ayuda y recuperar su pierna ortopédica así como su coche:





Please RT!! My car with my running prosthetic leg in has been stolen. Anyone in Manchester City centre sees it pls let us know @MENnewsdesk pic.twitter.com/eHfNyAGRPq