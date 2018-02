Usain Bolt desvela el equipo de fútbol en el que jugará

Usain Bolt cambia de deporte. El recordman mundial de 100 y 200 metros lisos, retirado oficialmente del atletismo el pasado verano, se pasa al fútbol. Después de hacer pruebas con equipos como el Manchester United o el Borussia Dortmund, Bolt dijo días atrás que anunciaría este martes finalmente el equipo por el que jugará. El atleta jamaicano cumple así un sueño que nunca ha ocultado, pues siempre se ha mostrado decidido a probar suerte en el mundo del fútbol una vez se retirara del atletismo.



Este es el vídeo con el que Bolt anunció que este martes haría oficial su fichaje por un equipo de fútbol:





I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT ?? pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 de febrero de 2018

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ???? pic.twitter.com/t2sDB1iLP8 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 de febrero de 2018

Y llegado el momento de desvelar el misterio, el propio Usain Bolt ha confirmado este martes que su debut como futbolista se producirá en. Eso sí, no eldel que es aficionado, sino en una selección mundial de famosos y exfutbolistas que capitaneará y que se enfrentará a otra de Inglaterra y que estará capitaneada a su vez porTodo ello en un partido amistoso a beneficio deque se disputará el próximo 10 de junio en Old Trafford y para el que Usain Bolt cuenta ya los días que faltan. De hecho, en declaraciones recogidas en la propia web del, el jamaicano destaca que "mi sueño es convertirme en futbolista profesional, así que poder pisar el césped deen junio y jugar con algunas de las grandes estrellas del fútbol es importante. Me gusta la emoción de competir ante el público, así quey el equipo de Inglaterra deben tener cuidado porque no se lo voy a poner fácil".Cabe recordar queya realizó años atrás una jornada de entrenamientos con el, otro de sus equipos preferidos al margen del Manchester United