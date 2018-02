Roger Federer hace doblete en los premios Laureus

El tenista suizo Roger Federer fue el gran protagonista de la Gala de los Premios Laureus 2018, los considerados Oscar del deporte que se entregaron este martes en Montecarlo, tras conquistar los dos a los que estaba nominado, mientras que en el lado español, Sergio García fue el único agraciado con el otorgado a la revelación de 2017.



El de Basilea, presente en la ceremonia, se adjudicó los Laureus al Mejor Deportista, que le entregaron los monarcas del Principado y la extenista Martina Navratilova, y al Mejor Retorno, con lo que ya tiene seis en total, cinco de ellos al mejor del año (2005-2008 y 2018), lo que le convierte en el deportista más laureado de la historia de estos galardones.







Federer da las gracias por el premio al mejor deportista. Vídeo: Twitter/@LaureusSport

Segundo Laureus para Sergio García

Sergio García, Deportista Revelación. Vídeo: Twitter/@LaureusSport

La alfombra roja de los premios Laureus. Foto: AFP

Ganador en 2017 de su, en esta edición, el nuevo número uno del mundo superó en las votaciones al español, que terminó la temporada como número uno y ganó Roland Garros y el US Open y con el que quiso compartir el premio, al portugués, ganador del Balón de Oro y de cinco títulos, entre ellos su cuarta '', con el, y a los británicos, campeón del mundo de F-1,, que firmó el doblete Tour-Vuelta, y el atleta, ganador de un oro y una plata en los Mundiales de Londres.Además, Federer hizo un inusual doblete para ser el gran protagonista de la noche tras llevarse también el de Mejor Regreso después de su brillante 2017 y de perderse casi la mitad de la temporada 2016 por lesión. El suizo se impueso al atleta estadounidense Justin Gatlin, oro mundial en Londres batiendo al mismísimo, la atleta australiana Sally Pearson, al FC, nominado por su remontada ante el PSG en el Camp Nou, el Chapecoense y el piloto italianoEl tenis acaparó más premios en el Principado con el Laureus para la Mejor Deportista Femenina para la estadounidense, que logró en Australia su vigesimotercer 'grande' y que dejó sin galardón a la hispano-venezolana, campeona de Wimbledon. La de Miami consiguió su quinto 'Oscar del deporte' tras los de 2003, 2007 (Mejor Reaparición), 2010, 2015 y 2016, también un récord.Las atletas, récord de medallas mundialistas (16) tras los Mundiales de Londres, y Caster Semenya, oro mundial en 800 metros y bronce en 1.500, la nadadora Katie Ledecky, hexacampeona mundial en Budapest, y la esquiadora, campeona de la Copa del Mundo, eran las otras candidatas.Además, Mercedes, gracias a la consecución de su cuarto título mundial de Constructores en la F-1, arrebató el premio al Real Madrid de Mejor Equipo, galardón al que aspiraba por cuarta ocasión tras las ediciones de 2003, 2015 y 2017 y para el que también optaban los campeones de la NBA, Golden State Warriors, y la NFL, los New England Patriots, el Team New Zealand, ganador de la America's Cup, y el equipo francés campeón de laSin embargo, el deporte español sí pudo saborear un galardón, el, otorgado al golfista castellonense Sergio García, ganador el año pasado de su primer 'major', el Masters de Augusta, y que une al que consiguió en 2000 como Mejor Promesa.El de Borriol superó al joven futbolista francés Kylian Mbappé, el jugador degriego Giannis Antetokounmpo, la tenista letona Jelena Ostapenko, ganadora de Roland Garros, el nadador estadounidense Caeleb Dressel, que se colgó siete oros en el Mundial de Budapest, y el boxeador británico Anthony Joshua.Ausente en Montecarlo, García recibió el premio de manos del golfista británico Ian Poulter a través de un video, donde expresó su felicidad y su. "Es un sueño recibir otro Laureus, estoy muy feliz. Siento no poder estar ahí con vosotros celebrándolo", afirmó.Finalmente, el Mejor Deportista de Acción fue para el regatista francés Armel Le Cléac'h, ganador de la Vendee Globe, la regata en solitario más dura del mundo, el de Mejor Deportista Discapacitado fue para el atleta en silla de ruedas suizo Marcel Hug, triple campeón del mundo, y el de Mejor Momento Deportivo, el único que votan los aficionados, para elbrasileño por su vuelta a la competición tras el trágico accidente aéreo de finales de 2016 que acabó con la casi totalidad de su plantilla, trofeo que fue recogido por uno de sus supervivientes, el portero Jackson Follman, acompañado por Cafú.El exfutbolista italiano, por su excepcional logro de toda una carrera en la Roma, el exatleta estadounidense Edwin Moses, en reconocimiento a su carrera, y el jugador estadounidense de la NFL JJ Watt, por su labor social en Houston tras el huracán Harvey, recibieron varios galardones honoríficos, mientras que la organización Active Communities Network recibió el Laureus Sport for Good por su labor social con jóvenes de comunidades desfavorecidas en Reino Unido, Irlanda y Sudáfrica.Por otro lado, por la alfombra roja de los Laureus, la última antes de la de los Oscars de Hollywood, vimos desfilar a la extenista Monica Seles, el príncipey su mujer la princesa, y al actor británico, presentador de la gala, entre otros.