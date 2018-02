Sergio García gana el Premio Laureus a la mejor aparición

Sergio García continúa recibiendo reconocimientos después de su espectacular año 2017, en el que conquistó por primera vez en su carrera un Grand Slam, el Masters de Augusta. El golfista de Borriol ha sido galardonado este martes con el Premio Laureus a la mejor aparición de 2017, precisamente por su victoria en Augusta. Se trata de uno de los premios más prestigiosos que se conceden en el mundo del deporte y Sergio García ha superado a deportistas de la talla de Giannis Antetokoumpo, Kylian Mbappé o la tenista Jelena Ostapenko.





The Laureus World Breakthrough of the Year is @TheSergioGarcia ! ?? #Laureus18 pic.twitter.com/ISrIdyLsmr

