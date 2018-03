Kobe Bryant y el dopaje en Rusia ganan el Oscar

La edición 2018 de los Oscars también tuvo como protagonista al mundo del deporte con las estatuillas al cortometraje 'Dear Basketball' ('Querido Baloncesto'), protagonizado por el exjugador Kobe Bryant, y el documental 'Icarus', que trata sobre la trama de dopaje en Rusia.

El 'Mejor Corto de Animación' fue para el que se basa en el poema con el que mítico escolta de Los Angeles Lakers se despidió del baloncesto en noviembre de 2015 y que recorre su carrera durante cuatro emotivos minutos.

Dirigido por Glen Keane y con música de John Williams, se impuso a 'Lou', de Pixar y que trata sobre el acoso escolar, 'Garden Party', 'Revolting Rhymes' y 'Negative Space'.

Por su parte, 'Icarus', dirigido por Bryan Fogel, se hizo con el Oscar al 'Mejor Documental'. La cinta gira en torno las revelaciones del médico ruso Grigory Rodchenkov y cómo se creó la trama auspiciada por el propio Estado para evadir los controles antidopaje, principalmente en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, celebrados en Sochi (Rusia). 'Abacus: Small Enough to Jail', 'Faces Places', 'Last Men in Aleppo' y 'Strong Island' eran las otras candidatas.

