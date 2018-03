La gran fiesta del hockey español llega a Valencia

Más de 1.100 personas se citan este fin de semana en Valencia con motivo de la Copa del Rey y de la Reina Iberdrola 2018 para jugar a hockey. Además de las competiciones seniors que reúnen a los 8 mejores equipos masculinos y femeninos de la máxima categoría, la FHCV recibirá a numerosos equipos que participarán en los torneos paralelos de hockey mamis, alevines y hockey plus a los que se sumarán las selecciones masculinas y femeninas másters. Fun-Zone, e-Sports, jornadas de formación, conciertos y varias actividades cobrarán vida en las instalaciones de Beteró. La gran fiesta del hockey español llega a la capital del Turia.

La Copa del Rey y de la Reina Iberdrola 2018 cobrará vida el próximo 9 de marzo y se prolongará hasta el domingo en un intenso fin de semana en el que las instalaciones del poliesportiu Verge del Carme Beteró de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana citará a los 8 mejores equipos de la División de Honor Masculina y Femenina para disputar una nueva edición de la competición copera.

Sin embargo, no serán los únicos equipos participantes durante el fin de semana. La FHCV tiene preparado un evento deportivo por todo lo alto ya que, paralelamente al evento principal, se disputarán numerosos torneos y varias actividades de ocio.



Más de 1.100 personas jugando a hockey en Valencia

Junto a los 16 clubes seniors que pisarán la hierba azul del campo de Beteró y Tarongers, se unirán a esta auténtica fiesta del deporte del stick los equipos de hockey mamis, alevines, hockey plus para competir en sus respectivos torneos y se celebrarán varios partidos de la selección española masters. 18 equipos alevines masculinos y 12 femeninos, 12 equipos de hockey plus, 6 de mamis y la selección master +65 masculina y +45 femenina. Casi 60 equipos y más de 1100 participantes llegan a Valencia para jugar a hockey hierba. Y para ello, la organización contará con 70 personas, 150 voluntarios y los 30 jueces y árbitros que disfrutarán del torneo junto al público que animará desde las gradas.



Los 16 equipos se preparan para disputar la Copa

La nueva edición de las respectivas copas reunirá a los mejores 8 clasificados de la máxima categoría masculina y femenina tras la finalización de la primera vuelta. Valencia será, por primera vez, la sede de este torneo que contará con un campo neutral sin ningún equipo anfitrión. En la categoría masculina el Club de Campo, el RC Polo, el Club Egara, el Junior FC, el Atlètic Terrassa, el FC Barcelona, el CD Terrassa y el Atlético San Sebastián se citarán en Valencia en busca del título del KO. Los 8 mejores equipos de la liga IBERDROLA serán Club de Campo, RC Polo, SPV-Complutense, Junior FC, CD Terrassa, Club Egara, Atlètic Terrassa y Real Sociedad. Todos ellos levantarán el telón de la competición el próximo viernes 9 con la celebración de los cuartos de final con los siguientes emparejamientos:

COPA DEL REY

11 HS FC BARCELONA VS JUNIOR FC (CAMPO 1)

13 HS RC POLO VS CD TERRASSA (CAMPO 2)

15 HS CLUB EGARA VS CLUB DE CAMPO (CAMPO 1)

19 HS ATLETIC TERRASSA HC VS ATLETICO SAN SEBASTIAN (CAMPO 1)

COPA DE LA REINA

11 HS CD TERRASSA VS CLUB EGARA (CAMPO 2)

13 HS SPV COMPLUTENSE VS CLUB DE CAMPO (CAMPO 1)

15 HS JUNIOR FC VS REAL SOCIEDAD (CAMPO 2)

17 HS RC POLO VS ATLETIC TERRASSA (CAMPO 1)

También habrá torneo de e-Sports, Fun-Zone, Carpa Iberdrola, conciertos y varias actividades paralelas