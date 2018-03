Elena Tejedor: "Nunca había hecho deporte y ya pienso en correr un maratón"

El Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, reivindica la igualdad en todos los ámbitos, también en la práctica deportiva. Elena Tejedor es una de las muchas mujeres que partiendo de cero, han incorporado el running a sus vidas. Su próximo reto: los 42 kms.

- Es usted directora de la Fundación Trinidad Alfonso, entidad colaboradora principal del Maratón de València, Medio Maratón y del Mundial de Medio Maratón (que se celebra el 24 de marzo en València) entre otras muchas pruebas. Su trabajo le ´obliga´ en su día a día a estar rodeada continuamente de deporte y de deportistas. ¿Cuándo decidió salir del despacho y calzarse las zapatillas?

—Empecé a correr gracias a dos deportistas del Proyecto FER, los yudocas Sugoi Uriarte y Laura Gómez que me hicieron ver que desde mi trabajo como directora de la Fundación Trinidad Alfonso tenía que dar ejemplo y hacer algún tipo de actividad física. Así que, un día, hace tres años, me sacaron casi obligada de la Fundación. Yo no había hecho anteriormente ningún tipo de deporte, por lo que empezamos caminando poco a poco y con mucha paciencia. Me impusieron un plan que alternaba andar y caminar combinado con preparación física, empecé a cuidar también la alimentación...

—Desde ese primer día hasta que debutó en un 10K ¿cuánto tiempo transcurrió?

—Pues fue siete meses después cuando debuté en la 10K Valencia de enero y poco a poco fui poniéndome retos. A partir de ahí, de esa primera carrera, los avances fueron exponenciales pero hasta llegar a cruzar esa meta, reconozco que fue costoso. Recuerdo esa primera carrera con mucha emoción, fue muy especial . Es una sensación muy bonita. La primera vez que logras un reto así, es una sensación única.

—Su evolución ha sido espectacular estos años ¿en cuánto ha mejorado su marca en 10K?

—La primera vez que corrí la 10K de enero lo hice en 1 hora y 10 minutos. Este año, tres después, crucé la meta de esta misma carrera en 50:39. ¡20 minutos menos!. Lo bueno de empezar desde un nivel tan bajo es que tienes mucho margen de mejora, anima mucho cuando ves que vas mejorando tus marcas. No me obsesionan los tiempos pero sí reconozco que tengo mi puntito competitivo. Muchas veces se dice que las mujeres no somos competitivas y no estoy de acuerdo. A mí me gusta la sensación de superarme a mí misma.

—¿Y cuándo dio el salto al Medio Maratón?

—Fue en marzo del año pasado en el Medio Maratón de Lisboa. Lo elegí porque está considerado uno de los mejores del mundo, es el más rápido y a nivel profesional quería correrlo también para comparar con el nuestro, siempre aprendes cosas. Fue una experiencia muy buena, la acabé en 2 horas y muy contenta. Ocho meses después corrí la Media de Algemesí y también rebajé considerablemente mi marca, hice 1:50. También corrí la semana pasada la Media de Benidorm.

—Y el maratón ¿para cuándo?

—Esa es ahora mi gran meta. Me gustaría debutar el año que viene en los 42 kms, en algún maratón internacional, como París, aunque aún no lo tengo decidido. Lo que tengo claro es que no quiero precipitarme. Hay que tener mucho respeto a esa distancia y cuando corra mi primer maratón quiero saber que estoy preparada para ello, quiero disfrutarlo. Primero voy a correr varias medias, acumular kilómetros y experiencia. Hasta ahora he disfrutado en todas las carreras, no me he lesionado... y quiero seguir disfrutando.

—Empezar de cero es complicado. ¿Qué fue lo más difícil?

—El primer año fue duro, cuesta mucho avanzar cuando empiezas de cero como lo hice yo. Pero afortunadamente por mi trabajo estoy rodeada de deportistas, de gente que me animaba, que me apoyaba para que no tirase la toalla. Ahora soy yo la que en mi entorno intento hacer esa labor de apoyo con mis amigas, les animo a correr y siempre me presto voluntaria para acompañar a quien lo necesite. Al principio tener a alguien con quien correr, que te acompañe, es vital. Ahora ya puedo salir a correr sola, no me importa, pero al principio era impensable.

—¿Qué ha aportado correr a su vida?

—Correr me ha ayudado mucho a nivel personal pero también en el desarrollo de mi trabajo. Ahora entiendo mejor a los corredores, sé lo que esperan en una carrera, lo que necesitan... Como parte del comité organizador del Maratón y Medio Maratón de Valencia, me ha ayudado poder ponerme en la piel de un corredor popular. A la hora de tratar con organizadores de carreras también me ven de otra manera.

—¿Qué le motiva para salir a correr?

—Creo que es importante el ejemplo que damos a nuestros hijos. Me gusta que vean que su madre hace deporte. Otra motivación es la salud. Los beneficios de correr son impresionantes: cómo te sientes, cómo cambia tu cuerpo poco a poco... cada vez te encuentras mejor a nivel físico pero también psicológico. Todas las endorfinas que generas corriendo, todo ese bienestar se traduce en una forma diferente de ver la vida, con más optimismo, más energía, me hace ser más positiva. Corriendo se me ocurren muchas cosas, pongo en orden mis ideas... Correr ayuda a rendir más en todos los ámbitos de la vida.

—¿Cuando corre por el Circuit 5K Jardí del Turia en qué se fija?

—Aprovecho para tomar nota de cosas que podemos mejorar, de arreglos que se necesita hacer... Me fijo también mucho en las camisetas que lleva el resto de corredores con los que me cruzo, compruebo cuáles se ven más... eso me ayuda a saber si hemos acertado o no, cuáles han gustado más, etc.

—Muchas mujeres no hacen deporte porque afirman que no tienen tiempo. Usted ocupa un puesto de gran responsabilidad y además es madre de una niña de 7 años y un niño de 3. ¿Cómo se organiza?

—Es cierto que las mujeres tenemos que hacer muchas veces malabarismos para encontrar tiempo para nosotras. Yo afortunadamente tengo una gran red de gente que me ayuda con mis hijos. Cuando más a gusto me encuentro corriendo es por la mañana pero entre semana, por mis obligaciones, los horarios de los niños... es imposible, así que aprovecho para salir a correr a mediodía. Animo a todas las mujeres a que hagan deporte. Yo, de lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes. Los seres humanos estamos hechos para hacer actividad física, no para estar sentados. Todo es proponérselo y buscar un hueco para salir a correr. La clave es querer hacerlo. Aunque al principio hay muchos días que cuesta, que estás cansada... cuando llevas un rato, todo cambia y empiezas a encontrarte mucho mejor.

— Usted además se ´enganchó´ a correr después de tener a su segundo hijo.

—Sí, antes había hecho algún intento pero con muy poco éxito. Después me quedé embarazada por segunda vez y me olvidé de correr. Luego, cuando ya tuve al niño, decidí que tenía que hacer algo. Al principio no llevaba ni reloj, ni gps, ni sabía lo que era el ritmo de carrera... corría unos metros y me ponía roja como un tomate, las pulsaciones me subían muchísimo... pero poco a poco mi cuerpo se fue habituando. Sugoi y Laura me presentaron a Vicente, que ahora es mi preparador y ha sido clave para mí. Además de dirigir mis entrenamientos hace un gran trabajo psicológico conmigo.

— Y su marido ¿también corre?

—Ahora sí. He logrado que también se aficione. Era reacio pero ahora también está encantado.

—¿Cuántos días entrena?

—No le puedo dedicar mucho tiempo, así que salgo sólo 2 ó 3 días a la semana a correr. También hago preparación física en el gimnasio. Considero que es algo vital para sentirme bien y evitar lesiones.

—¿Cómo vive el Maratón y el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso desde la barrera? ¿No le da ganas de ponerse a correr?

—Sí, desde luego, pero por mi trabajo no puedo. Así que tengo que disfrutar estas carreras de otra forma. Sé que ahora también me va a dar mucha envidia el Mundial de Medio Maratón que se celebra el día 24. Va a ser una carrera muy bonita, para disfrutarla.

—¿Y en otras carreras de Valencia, Ciudad del Running, participa?

—Sí, me gustan especialmente las carreras del Circuito Divina Pastora, creo que ha sido vital en la incorporación de muchas mujeres y también hombres al mundo del atletismo popular. Son distancias accesibles, participa gente de todos los niveles y el ambiente es espectacular. Creo que no hay mejor plan para un domingo que madrugar, ir a correr una carrera y luego, ya a almorzar y a disfrutar del domingo.