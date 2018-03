Ricardo Ten, campeón del mundo

La leyenda de Ricardo Ten no se detiene. Después de dos gloriosas décadas en la natación (modalidad en la que acumuló 13 títulos de Europa, siete oros mundialistas y tres coronas en Juegos Paralímpicos) el admirable deportista valenciano continúa alimentando su incomparable palmarés. Ahora, encima de una bicicleta. Tras los Juegos de Río 2016, Ricardo, de 42 años, decidió abandonar la natación y adentrarse en el ciclismo. Tan solo un año y medio después, la apuesta está resultando todo un éxito.



En la madrugada del viernes, Ricardo Ten (categoría de discapacidad MC1) se enfundaba el preciado maillot arco iris. Se proclamaba campeón del mundo en la persecución individual de 3 km del Mundial de ciclismo que se disputa en Río de Janeiro. El destino ha querido que la gesta se escenifique en la capital carioca, la ciudad en la que puso punto final a su etapa en la piscina y en la que decidió embarcarse en el ciclismo. En las series clasificatorias, consiguió el segundo mejor crono de los 12 participantes. Un espectacular registro que le catapultaba para disputar la gran final y que, cuanto menos, le aseguraba la plata.





?? El gran @RicardoTen_ nos habla del bonito sueño que le ha llevado a colocarse el arcoíris ?? en su debut en un Mundial de Ciclismo Adaptado. ¡Fenómeno! ??#TeamESPCiclismo ???? pic.twitter.com/GXF3eqskI0 — RFEC (@RFECiclismo) 23 de marzo de 2018

Peroes ambicioso. Ya en la final, firmó una actuación memorable y se colgó la medalla de oro. Se impuso al canadiense. Incluso, se quedó a tan solo 2 segundos del récord del mundo. Una gran proeza que no es la primera sobre la bicicleta. Durante el pasado año, el deportista FER ya conquistó la medalla de plata en la prueba de fondo en carretera delde ruta disputado entodavía disputará este viernes la prueba de 1 km.No hay que descartar otro podio. Pase lo que pase este viernes enapunta a. Serán sus sextos. En este caso, sobre una"Este resultado no lo esperaba, pero si se sueña se puede", decía tras conquistar el oro. "Estoy muy feliz y muy contento de este resultado que no me esperaba. Ha sido una temporada en la que hemos trabajado muchísimo y estábamos ilusionados porque el trabajo estaba dando sus frutos", dijo Ten."Llegar a Río y ponerme este maillot ha sido un sueño, pero si se sueña se puede y doy las gracias a todo el equipo por el trabajo hecho. Estoy muy satisfecho y muy contento de poder lucir este maillot", confesó el valenciano, en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo.