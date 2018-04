Ricardo Ten: "Ni yo esperaba este éxito en el Mundial de Ciclismo"

Después de ganarlo todo en la natación paralímpica en las dos últimas décadas, más de 50 medallas en las que destacan tres oros, una plata y dos bronces paralímpicos, Ricardo Ten escribía la semana pasada otra brillante página en su historia deportiva conquistando, ahora como ciclista, dos medallas en el Campeonato del Mundo de Pista celebrado en Río de Janeiro. Un oro en persecución 3 kms y un bronce en 1Kms que le consagran apenas un año después de emprender un nuevo camino sobre dos ruedas.

«Estoy muy contento, no acabo de crérmelo. Ha sido algo increíble. La verdad es que iba al Mundial con ilusión, sabiendo que tenía potencial, que por mis marcas podía estar rozando el podio... pero no soñaba con lograr estas dos medallas».

El deportista valenciano, a sus 42 años ha visto recompensado el esfuerzo de los últimos meses de duro e intenso trabajo en el velódromo. Pese a estar acostumbrado a celebrar éxitos, a subir a podios y colgarse medallas, para Ten, lo vivido en el velódromo de Río tiene un doble valor: «Estas medallas me han hecho especial ilusión porque he podido demostrar a todos y a mí mismo que tengo potencial para el ciclismo. Otras medallas que había ganado en bici había sido siempre con un alto componente de suerte pero esta vez ha sido sólo por mí mismo. Cuando decidí dedicarme al ciclismo sabía que podía hacerlo bien, que si me esforzaba llegaría la recompensa y así ha sido».

Ten lograba dos medallas en el Mundial pero podían haber sido tres si no lo hubiese impedido una caída «En la última jornada se disputaba la prueba de scratch, que es la que más me gusta. Son 40 vueltas al velódromo. Gané la primera serie y me metí en la final. Quería lograr una buena posición no sólo por mí, sino porque era importante para España lograr el máximo número posible de puntos de cara a la clasificación para Tokio 2020. Pero, a falta de 5 vueltas rocé con un rival y me fui al suelo. No me pasó nada, pude acabar la carrera pero ya fuera del podio. Finalicé quinto.

Días antes, se imponía en la persecución 3kms batiendo además su récord personal: «En mi debut en el Campeonato de España de 2017 hice 4:15, este año 4:05 y ahora en el Mundial, gané el oro con 3:52. No esperaba bajar de 4 minutos, estoy muy contento». Ten dominó la prueba de principio a fin: «Es una modalidad muy dura, son 12 vueltas muy intensas, vas a tope y el esfuerzo es muy alto. En las últimas vueltas se sufre mucho. Tenía miedo porque no tengo mucha experiencia y no sabía regular bien el esfuerzo. La primera serie finalicé segundo y ya en la final, me llevé el oro y además, mejorando marca».

El valenciano, integrante del Proyecto FER y del equipo Hyundai Koryo Car volvía a subir al podio, al tercer escalón, en la prueba de 1km: «Es una carrera que no había preparado tanto, calculaba estar en el 5º o 6º puesto pero rivales que tenían mejor marca que yo acusaron el esfuerzo de las pruebas anteriores y pude llevarme el bronce».

Ricardo, con su doblete, se ha convertido en una de las grandes bazas de la selección española: «El seleccionador Félix García Casas estaba muy contento, me dice que me había tenido que dedicar antes a esto, jaja». La única espinita del Mundial ha sido no poder ver a su amigo y compañero de equipo, el también valenciano Maurice Eckhard en el podio: «Ha sido una pena porque llegaba bien de forma pero no pudo estar entre los mejores. Pese a ello es un gran ciclista».

Tras cerrar la temporada de pista con dos oros en el Campeonato de España y un oro y un bronce en el Mundial, Ten, aunque confiesa que le gusta más la pista, piensa ya en la temporada de ruta «El Mundial de Italia es el principal reto».