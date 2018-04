Lidón Muñoz lo vuelve a hacer: nuevo récord de España

Lidón Muñoz batió este sábado el récord de España femenino de 100 metros libre con un tiempo de 54.48 en las semifinales de los Campeonatos de España de natación que se disputan en Málaga.

La nadadora del CN Sant Andreu mejoró la marca que consiguió Fátima Gallardo, 54.85, en los Europeos de Berlín de 2014.

Muñoz ya había conseguido en marzo de este curso el récord nacional en 50 libre con una marca de 25.31.

"Para nada me esperaba esa marca en los 100 libre. Pensaba hacerlo bien pero creía que tenía esperanzas en las otras pruebas. No venía con nada cerrado en mente. Realmente me ha sorprendido muchísimo y estoy muy contenta", declaró Lidón Muñoz a EFE tras salir de la piscina.

"Me he sentido muy potente y muy fuerte en todo momento, controlando la prueba y pudiendo decidir cuando apretar. Una carrera muy controlada y con un final muy bueno. Eso me ha llevado a hacer esta buena marca", añadió la castellonense.