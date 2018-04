Sergio García: "El Marca y el AS solo me sacan cuando hago algo mal"

Sergio García no ha vivido su mejor Masters de Augusta. En el año que defendía la 'Chaqueta Verde' lograda la pasada temporada, el de Borriol fue eliminado a las primeras de cambio al no pasar el corte, en gran parte por el descalabro que sufrió en el hoyo 15 en la primera jornada, cuando mandó cinco bolas al agua de forma consecutiva.

Al finalizar el torneo, Sergio estaba lógicamente cabreado, y lo pagó con la prensa. En sus declaraciones inmediatamente posteriores a terminar su segunda vuelta, el valenciano criticó con dureza a los medios españoles. "El Marca y el As solo me ponen cuando hago algo malo y no cuando hago algo bueno. Es lo que es. La prensa, sobre todo la española, es flojita. Pero bueno, hay cosas que no pueden cambiar", dijo Sergio García, quien incluso tuvo un rifirrafe con uno de los periodistas allí presentes. "Si quieres te digo que he jugado para hacer 62 golpes. Cómo se puede ser tan tonto", le dijo Sergio a uno de los periodistas.

