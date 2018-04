La marea rosa ´invadirá´ València con 16.000 mujeres

València vuelve a ser este domingo 15 de abril a partir de las 9:00 horas la primera cita del año del circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, con una impresionante Marea Rosa formada por 16.000 mujeres que tomará las calles de la capital del Turia en lo que supone un nuevo récord de participación de la prueba. Todas lucirán el dorsal 016, con el objetivo de ayudar en la difusión del número de atención a la víctima de la violencia de género y hacer visible la solidaridad con las víctimas.

Las 16.000 participantes (mil más que en 2017), completarán en la mañana del domingo los 7,4km de recorrido y participarán en el posterior festival de fitness en la zona de meta. Este viernes y sábado se recogen los dorsales en la renovada feria Sport Woman en la Feria de Valencia de 10 a 20h, que contará con multitud de stands, talleres y actividades deportivas dirigidas al público femenino. La prueba comenzará en la Avenida del Puerto y tendrá su meta en el Paseo de Neptuno.

La XIV Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia 2018 ha sido presentada oficialmente con la presencia de Maite Girau Melià, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de València, las atletas valencianas Marta Esteban (mundialista con la Selección española y vigente ganadora de la edición 2017) y Natacha López, ganadora de la edición 2015 y que tras superar un cáncer en 2016 corrió en todas las carreras del circuito nacional junto a sus hermanas mientras era tratada. También ha acudido la atleta israelí Maor Boulder, una de las favoritas al triunfo. Asimismo, también han estado presentes Felipe Martín Martín, Director de Patrocinios y Redes Sociales del Banco Santander, Silvia Heras, Responsable de Marketing estratégico y comunicación de Zurich y Henar Calleja, de la organización de Motorpress Ibérica.. La presentación contó también con la asistencia de Lucía Delgado, responsable de márketing de Levante-EMV, que junto a Superdeporte serán un año más los diarios oficiales de la prueba. Ambos periódicos publicarán el lunes 16 de abril un extenso suplemento especial con las mejores imágenes y toda la información de la carrera.

Marta Esteban y Natacha López mostraron todo su apoyo a la prueba aunque ninguna de las dos podrá participar el domingo. "Me da mucha pena pero el domingo coincide con el Maratón Vías Verdes Navajas, una nueva parada del Reto 42Kancer que estoy llevando a cabo junto a mi marido. En cualquier caso, la Carrera de la Mujer es muy especial para mí y el domingo me acordaré mucho de toda la marea rosa", declaraba Natacha López que el viernes dará una charla a las 17:15 horas en la Feria Sport Woman para contar su experiencia. Por su parte, Marta Esteban no podrá participar ya que la prueba no forma parte del calendario nacional y como atleta seleccionada para representar a España en el próximo Europeo de maratón, debe ceñirse al calendario que le marque la RFEA: "es una pena pero animo a todas las mujeres a que participen y disfruten de esta carrera como lo hice yo el año pasado. Es una carrera muy especial y muy bonita".

Uno de los atractivos de esta edición es la presencia de la mejor nadadora española de la historia, Mireia Belmonte, que el domingo será una de las 16.000 participantes en la Carrera de la Mujer. Mireia, que viene de ganar 6 medallas en el Campeonato de España, además, recibirá el sábado por la tarde un homenaje por parte del Banco de Santander.

Como es ya tradición, Valencia es la primera cita del circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana y contará con 16.000 participantes, 1.000 más que en 2017 y 4.000 más que en 2015, y que recorrerán los algo más de 7 km por las calles valencianas, con salida en la Av. del Port y la llegada en el Passeig de Neptú (Explanada del Paseo Marítimo adyacente al Hotel Las Arenas y la escultura del actor Ferrandis). La multitudinaria "Marea Rosa", color de la camiseta que lucirán las mujeres durante la carrera, completará los 7,4 km del circuito con salida a las 9h00, y se sumarán, posteriormente, al gran festival de fitness dirigido por los mejores monitores de la FEDA.

Además de la carrera a pie del domingo, en la rueda de prensa se ha destacado el impulso que se le da a la feria "Sport Woman", la primera Feria de la Mujer, el Deporte y la Salud que tendrá lugar en el pabellón 6 bis de la Feria de Valencia, este viernes 13 y sábado 14 de abril, y donde las participantes recogerán su dorsal y bolsa de la corredora. Durante estos dos días miles de personas podrán disfrutar de 4.000 metros cuadrados repletos de actividades y talleres relacionados con el deporte y la vida sana. Habrá expositores, talleres, cursos, actividades dirigidas a las mujeres por los mejores profesionales del sector. El plato fuerte de Sport Woman serña la actividad "Súper Fitness", 3 horas non stop de modalidades fitness. Las camisetas, dorsal-chip y bolsa de la corredora se entregarán en la Feria "Sport Woman" viernes y sábado de 10 a 20 horas. La entrada es gratuita.

Más información sobre la prueba en www.carreradelamujer.com y www.feriasportwoman.es

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2018 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho, Zurich Seguros y Banco Santander, y la colaboración del Ayuntamiento de Valencia.

CALENDARIO 2018

VALENCIA 15 abril

MADRID 6 mayo

VITORIA 10 junio

GIJÓN 17 junio

A CORUÑA 16 septiembre

SEVILLA 7 octubre

ZARAGOZA 21 octubre

BARCELONA 11 noviembre

