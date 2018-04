¿Usain Bolt se plantea regresar a la competición?

Usain Bolt lleva retirado desde el pasado verano, cuando dijo adiós a la competición tras el Mundial de Londres 2017. El velocista jamaicano, uno de los mejores atletas de la historia y que recientemente ha probado en el fútbol, no tuvo el retiro soñado, al lesionarse durante su última carrera, el 4x100 libres. Quizá por eso, se podría estar planteando un regreso a la competición, o eso es lo que se desprende de sus últimos mensajes en redes sociales.





Did I retire too soon? Hmmm — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 14 de abril de 2018

Watching the relay just now made me ask myself a few questions. Anyhow #TeamJamaica all day everyday #GoldCoast2018 #CommonwealthGames — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 14 de abril de 2018

"¿Me retiré demasiado pronto?", escribía en su cuenta de Twitter Usain Bolt. Fue durante la disputa de los Juegos de la Commonwealth, en los que Jamaica compite junto al resto de naciones que en su día formaron parte del imperio británico. Como es lógico, los rumores se dispararon tras el tuit, pero es que ahí no quedó la cosa. Poco después, Usain Bolt volvía a publicar un nuevo mensaje en 'twitter'."Ver el relevo hace que me haga algunas preguntas. De todos modos #TeamJamaica todo el día todos los días", escribía Bolt, ahora sí disparando la rumorología sobre su posible vuelta a la competición. De momento, no se ha pronunciado al respecto ante las preguntas de los periodistas, pero seguro que en las próximas horas o días Bolt da alguna pista más.