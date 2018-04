Usain Bolt insiste en el fútbol y se deja querer por la MLS

Usain Bolt no tira la toalla en su deseo por jugar al fútbol profesionalmente. Una vez retirado del atletismo, y después de probar entrenar con el Manchester United y el Borussia Dortmund (con el que marcó un buen gol de cabeza), el velocista jamaicano ha hecho un guiño ahora a la MLS, la Liga de fútbol de Estados Unidos. Aprovechando su visita a Los Ángeles, periodistas locales le preguntaron si se plantearía jugar para Los Ángeles Galaxy, y Bolt no dijo que no.

"Que traigan los grandes contratos", espetó Bolt a los periodistas con su particular carácter bromista y afable. Lo cierto es que Bolt no ha sido capaz de ganarse un hueco en equipos de primer nivel europeo con los que ha entrenado, pero quién sabe si en una Liga inferior y necesitada de referentes como la MLS podría tener un hueco. Él, de momento, no lo descarta. Es el turno ahora de los equipos si quieren darle una oportunidad. Eso sí, mientras tanto, y por si esto del fútbol saliera mal, Bolt no descarta incluso regresar al atletismo de nuevo.