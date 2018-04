Nuevo cajón de salida en el Maratón, Medio Maratón y 10K Valencia

Las mejores carreras de Valencia Ciudad del Running introducen un nuevo cajón para la salida de las pruebas en 2018 para seguir mejorando, ordenar los ritmos en la salida y ofrecer más ventajas para el corredor popular.

Así, tanto el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, como el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y 10K Valencia Trinidad Alfonso, organizados por SD Correcaminos y el Ajuntament de València, añaden un cajón o zona de partida extra que mejora el servicio y comodidad para los corredores, y la seguridad de los participantes en las tres pruebas.

El nuevo cajón o box sub 2h38:00 en el Maratón Valencia, el sub 1h19:00 en la prueba de 21 kilómetros y el cajón sub 37:00 minutos en el 10K Valencia suponen una mejora de servicio para los participantes que corren a menos de 3:45 por kilómetro, que quedarán separados de aquellos que corren por encima.

Esta novedad tendrá entre 400 y 500 corredores beneficiados por prueba y no afecta a las salidas por oleadas. De hecho, es una mejora que favorece también la seguridad en la línea de salida. En el caso del Maratón Valencia, habrá nueve cajones de salida según la marca prevista por el corredor, de los cuales el nuevo será el sub 2h38:00, y en él habrá corredores acreditados entre 2h25:01 y 2h37:59 (o sus marcas equivalentes homologadas en medio maratón y 10K).

Mientras, en el 10K Valencia Trinidad Alfonso, que compartirá salida y meta el 2 de diciembre con el mejor maratón de España, habrá ocho cajones al añadir el sub 37:00 minutos, para atletas con registros entre 34:01 y 36:59 o sus equivalentes en otras distancias homologadas.

Por su parte, el próximo 28 de octubre, el Medio Maratón Valencia inaugurará un cajón sub 1h19:00 (con participantes acreditados entre 1h12:01 y 1h18:59 o sus equivalentes en otras distancias homologadas) y tendrá un total de siete cajones. En todos los casos, será necesario acreditar las marcas en el momento de la inscripción.

Valencia Ciudad del Running sigue creciendo y progresando en sus carreras para ofrecer el mejor servicio a sus participantes, que contarán con un cajón más en las pruebas celebradas los próximos 28 de octubre y 2 de diciembre, en busca de nuevos récords personales en las mejores y más rápidas pruebas de España.