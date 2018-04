Una valenciana en la carrera por etapas más dura del mundo

La valenciana Mª José Martínez Maroto ha participado en dos mundiales de Ironman 70.3, ha completado 4 ironmans, es piloto de ultraligeros, coaching deportiva, ejecutiva de éxito... Ahora Martínez Maroto, acostumbrada a romper moldes, afronta un nuevo reto: la Titan Desert, la carrera ciclista por etapas más dura del mundo que comienza este domingo en el desierto de Marruecos. Una aventura que la valiente deportista valenciana contará día a día a través de la web de Superdeporte www.superdeporte.es narrando su crónica de la jornada desde el desierto. Horas antes de empezar la aventura hablamos con ella.

La Titan Desert (29 de abril-4 de mayo) es uno de los mayores desafíos en el mundo del deporte. ¿Qué le motivó a participar?

—Al regresar del Mundial Ironman 70.3 pasé por unas circunstancias muy delicadas, un accidente que me dejó sin poder practicar triatlón. No podía subir a la bici por lo que me dediqué a la náutica, volví a volar, a practicar crossfit... Hasta que una noche me dije , ´busca un reto , busca algo que te motive´, y en ese momento me vino a la cabeza el flash de hacer la Titan Desert. Esa misma noche busqué videos de Youtube y al día siguiente llamé a la organización. Me dije : "vamos allá, tú puedes con eso y con más " . Y decidí hacer la Titan para volver a encauzarme en el deporte, en mi pasión y volver a disfrutar de lo que más me gusta .

Para mí es todo un reto , es mi primera carrera de mountain bike, sólo había montado en una bici de MTB hace 4 años para dar algún paseo por la montaña , pero ni llevaba zapatillas con calas, ni sabía técnica para ascender ni para descender, no sabía de mecánica de bicis , y menos de navegación por montañas.

—Muy pocas mujeres se atreven con la Titan, ¿una motivación más?

—Me alucinó que en el 2017, de 600 participantes de todo el mundo, solo 20 fueran mujeres. El hecho de que seamos pocas, en absoluto me frena, al contrario. Este tipo de pruebas me motivan, me atraen y me apasiona vivir experiencias nuevas, diferentes. Me encanta lo desconocido , salir de mi «zona de confort». Soy la única mujer de la Comunitat Valenciana que participa este año. Es cierto que en carreras deportivas "extremas" , largas, duras, exigentes las féminas somos minoritarias, y en el caso de la Titan ,somos muy pocas las mujeres que vamos a participar en ella. Para mí , el hecho de que seamos pocas, en absoluto me frena, sino que me impulsa, me da aliento para sumarme a las demás mujeres, y reforzar la participación femenina. Me encanta poder ser capaz de hacer aquello que yo considero que soy capaz de hacer , por mucho que hayan personas que piensen lo contrario .

—¿Qué le espera en el desierto?

—Me voy a enfrentar a una carrera extrema de mountain bike, modalidad marathon. 620 km en 6 días, durmiendo en haimas, incluida una etapa maratón donde tenemos que salir con la bicicleta equipada con saco de dormir, esterilla, ropa...Otra dificultad añadida es la meteorología, el calor del desierto, el viento... Por las noches dormimos en haymas será divertido, pero significa que no dormimos en colchones cómodos, sino en colchonetas en el suelo, por lo que , esto es para todos ¡ imagino que caeré cada noche rendida!. Allí cada día a excepción de la etapa maratón desde +quebici me darán un masaje para las contracturas que tenga de cada día, son etapas muy duras , y los masajes son imprescindibles.

—¿Ha tenido que aprender muchas cosas para ir a la Titan Desert?

—Sí. Tenemos que saber de mecánica básica para reparar nuestras bicis durante cada etapa, ya que la asistencia en carrera sólo la tendré al finalizar cada etapa para poner a punto la bici para el día de después, a excepción de la etapa maratón, donde no se reparan ni ponen a punto. Para ello me han preparado desde Kross, y me han dado unos cursos de mecánica. Si pincho, si reviento rueda, si rompo cadena, si me caigo y se dobla el grupo, o la avería que tenga.. he de tener los conocimientos básicos y necesarios para reparar mi bici Kross y poder continuar la carrera. Por otro lado, debemos de saber navegar, con un GPS, introducir los tracks de la carrera y los waypoints, en este aspecto, me defiendo en navegación de aviación al ser piloto de ultra ligeros, y de navegación náutica, pero desconozco navegar por dunas, por montañas, algo más complejo, ya que no existen mapas de dunas y no aparecen las zonas por donde hay barrancos.

—Para aguantar unas etapas tan exigentes, deberá llevar un estricto control de la alimentación ¿cómo se planifica?

— Sí otro tema clave es la alimentación y suplementación. Debemos tener mucho cuidado para no caer malos del estómago, así como debemos de llevar nuestra suplementación para cada etapa. Es mucho lo que hay que tener en cuenta a la hora de llevarte ya que allí entre duna y duna, no tenemos tiendas para comprar materiales que nos hagan falta. yo , en este caso utilizo productos naturales , geles de miel de Mel i Salut , barritas naturales de BeVegan, Agua de Coco de Real Coco , Magnesio Natural de MSI , etc. etc€ todo ello , lo llevo en paquetitos para cada día coger un paquetito y llevar ahí mi comida de cada día y mi suplementación de cada día.

—¿Cómo se ha preparado?

—He entrenado muchísimas horas de bicicletas, estuve en Lanzarote donde en 3 semanas hice 57 horas en total de bici, y ahora estas dos semanas previas a la carrera he hecho una media de 15 horas de bici a la semana. Me he preparado en cuanto a entrenamiento físico, mental con coaching, autocoaching, mindfulness € Empecé a prepararme la Titan a finales de Diciembre , empecé poco a poco , con la bici de carretera entrenando indoor , en casa con el trainer MyCycling de Technogym . Tenía que empezar poco a poco, a hacer base, luego seguí con la bici de carretera , y ya en Marzo con la bici de Mountain bike , por lo que , mi experiencia en MTB es minimísima , sólo de un mes, pero mi ilusión es máxima , y allí estaré este domingo, 29 de Abril en la parrilla de salida. Me he confeccionado un libro excel con varias hojas , detallando todo lo que he metido en la caja de la bici que ya está camino de Barcelona para marchar a Marruecos, otra hoja del libro excel con lo que he de llevar en la maleta de equipaje en el avión.

—Ha completado varios iromnan, ha participado en Mundiales ¿cree que la Titan Desert va a ser todavía una prueba más dura?

—De momento poco puedo decir al respecto , no tengo referencias, solo tengo información que recopilo de personas que han participado.Es una carrera muy diferente , ya que , un Ironman son muchas horas , una competición donde nadas (3800 metros ) , haces bici (180 km) y corres (42,2 km) , todo en el mismo día. Es una prueba de resistencia pero explosiva , donde no paras en absoluto . Y la Titan Desert , son 620km en 6 días , un total de 7500 desnivel , en montañas y dunas del desierto de Marruecos. En cuanto a organización precarrera , sí puedo afirmar que prepararte para una Titan , es como hacer 10 Ironmans , llevo ya varias semanas con ello, realizando un check list con todo lo que tengo que llevar.

—¿Cómo son estas horas previas a la carrera?

— El 27 de abril estaré en Barcelona, desde donde sale un avión con participantes de la Titan. El día 28 de abril a las 8am . Una vez llegamos , recogemos caja bici, la llevamos a Más que Bici para que la monten y pongan a punto , tenemos el briefing de carrera , recoger dorsales , etc€ probar bici€ Y la carrera empieza el 29 de abril.

—¿Qué objetivos tiene en la Titan Desert?

—Mi objetivo es disfrutarla, vivir la experiencia, ya que es mi primera carrera de Mountain Bike . Esta vez cambio el chip, no voy a competir, sino que voy a disfrutarla, para ser finisher, y acabarla lo mejor que pueda. Siempre dando el máximo de mí,por supuesto. Me gusta pensar que inspiro a otras mujeres, demostrarles que ellas también son capaces de cumplir sus sueños.

—Mucha gente estará pendiente usted ¿Cómo puede seguirse su aventura?

— Cada jornada, al finalizar la etapa enviaré mi crónica a SUPER que la publicará en su web www.superdeporte.es. A mi regreso con ilusión os contaré , realizaré una conferencia en El Corte Inglés , el 10 de Mayo , para contaros mi experiencia , junto a un breve documental audiovisual que podréis disfrutar todos.