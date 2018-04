Marín: "Cuando confío en mi misma, al final sale todo"

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, ha declarado tras proclamarse por cuarta ocasión consecutiva campeona de Europa que ha jugado "muy, muy bien" en la final ante la rusa Evgeniya Kosetskaya (25-15, 21-7), "con muy buenas sensaciones", y ha explicado que cuando confía en sí misma "al final sale todo en pista".

"Lo he dicho muchas veces, cuando disfruto de lo que hago, cuando confío en mí misma y en mi mejor bádminton, al final sale todo en pista. Hoy es uno de esos días", afirmó la onubense para 'Teledeporte' tras la final.

Sobre el partido, en el que arrasó a la rusa Evgeniya Kosetskaya (25-15, 21-7), Marín comentó que ha "disfrutado". "He jugado muy muy bien, con muy buenas sensaciones, y en la pista nos hemos llevado todos juntos el Campeonato de Europa, indicó.

"No puedo expresar lo que siento ahora mismo. De hecho, soñaba con este día, con este público, no puedo describir lo que siento. Millones de gracias a todos, espero que hayáis disfrutado todos los días del bádminton, del Europeo, de mi deporte, de mí", confesó.

Tras esto, confirmó que "descanso no hay". "Tengo que prepararme para el Campeonato del Mundo, que es en agosto y vamos a por todas otra vez", aclaró Marín. "Está el Campeonato del Mundo, a finales de agosto, como he dicho en pista, no hay descanso. Volveremos pronto a los entrenamientos y nos centraremos en ello", declaró.

"Tenemos la última semana de junio un Open en Malasia y la primera en Indonesia, que es uno de los tres grandes, iremos a por todas, pero lo importante es el Campeonato del Mundo", concluyó.