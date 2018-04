VRAC conquista la Copa del Rey ante El Salvador en València

El VRAC Quesos Entrepinares se ha alzado con el título de Copa de Rey después de derrotar en la gran final celebrada en el estadio Ciutat de València al Silverstom El Salvador. El conjunto quesero ha demostrado su favoritismo y se ha llevado la victoria en un partido en el que ha arrancado dominando en el marcador desde muy pronto, pero en el que El Salvador ha tenido opciones de victoria hasta el pitido final.





La mañana comenzaba con un ambientazo de lujo en los alrededores del estadio Ciutat de Valencia. Miles de personas han disfrutado de una previa rugbier a la altura de una gran final y, muy importante, muchos niños y niñas han vivido su primera gran experiencia con este sensacional deporte.Ya dentro del coliseo granota, el colorido en las gradas dejaba ver claramente la ubicación de las escuelas de los diferentes clubes de la ciudad de València. De rojo, niños y niñas del, de verde el, de amarillo ely de naranja y negro. Un ambiente espectacular, con dos bandas de música amenizando los prolegómenos del encuentro e interpretando a dúo el himno de españa, propio de los grandes partidos de fútbol que ha vivido este Ciutat de Valencia.gran amante de depore del balón ovalado, hizo el saque de honor que dio paso a lo importante, la gran final.Una final que ha empezado frenética.cuando apenas se había jugado un minuto y medio. Guillermo Mateu ha sido el encargado de posar el oval sobre la zona de ensayo y Gareth Griffits de transformar una difícil patada lateral.El campeón de la fase regular de laha demostrado en este inicio su favoritismo y ha aumentado la distancia en el marcador gracias a dos golpes de castigo convertidos por Gareth Griffits (13-0). Su poderío en la delantera les hacía llevar la iniciativa en esta primera fase del encuentro.PeroEn una de sus especialidades, el maul tras touch,ha conseguido plantar el oval dentro de la línea de ensayo gracias al tremendo empuje de sus delanteros. Este ensayo ha dado confianza al Chami, que ha conseguido poner más puntos en el marcador a los 26 minutos por medio de otro ensayo, esta vez de Nuu Junior, tras un largo ataque con muchas fases dentro de la 22 de VRAC culminado con una gran apertura final a la banda. Sin embargo, el fuerte viento en contra ha jugado una mala pasada a El Salvador en esta primera mitad, ya que le ha dificultado y mucho las transformaciones a palos, ambas falladas.VRAC también ha errado posteriormente un golpe de castigo, aunque en su caso no por el viento en contra sino porqueno estuvo tan acertado como en sus tres intentos anteriores.En los, VRAC ha vuelto a tener la oportunidad de anotar con una larga posesión dentro de la línea de 22 rival, pero con el tiempo ya cumplido ha errado un intento de drop. Al descanso, la final continúaba completamente abierta, con 13-10 en el marcador favorable al VRAC Quesos Entrepinares., aunque esta vez perjudicando al VRAC que ahora lo tenía en contra., muy preciso en la primera mitad salvo un error final, ha fallado un golpe de castigo relativamente centrado nada más comenzar, dejando el marcador en 13-10.Al contrario, el Chami ha aprovechado tener ahora el viento a favor para igualar el encuentro gracias a un golpe de castigo transformado por, el primero del partido tras varias patadas falladas en la primera mitad. Pero el VRAC no se ha dejado intimidar por el empuje de sus paianos y ha respondido rápidamente con un ensayo anotado portras una melé a cinco. Gareth Griffits sí ha convertido esta vez entre palos y el marcador quedaba 20-13 a favor de VRAC.y el partido ha entrado en ese momento en una fase de cierto nerviosismo, con ambos equipos cometiendo errores y el marcador permaneciendo inmóvil en 20-16 entrando ya en los últimos diez minutos de encuentro.El VRAC ha tenido tenido la ocasión de aumentar de nuevo su renta a los siete puntos con un golpe de castigo, pero con el viento en contra lo que parecía rutinario se convertía en casi un imposible, y el oval se ha ido desviado., pero varios errores a la mano han condenado al conjunto vallisoletano, que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de acerchar la zona de ensayo del VRAC.y lo hace ante su eterno rival el Silverstorm El Salvador, que se había llevado la anterior final entre ambos equipos disputada en 2016.