Ruth Aguilar: "Vencer al cáncer es un reto más en mi vida"

Ruth Aguilar es una luchadora nata. Un accidente de tráfico la dejó paralítica con tan sólo 18 años pero eso no ha impedido que haya desarrollado una larga y exitosa trayectoria en el mundo del deporte adaptado, que le llevó hasta los Juegos de Londres 2012. Ahora, mientras trabaja con ilusión en su último gran proyecto de apoyo al ciclismo adaptado: Unlimited Wheels, la deportista valenciana lucha contra otra dura prueba que le ha puesto la vida en su camino: el cáncer.

La semana pasada veía la luz Unlimited Wheels, un proyecto liderado por la valenciana Ruth Aguilar que tras poner fin a una larga carrera como deportista paralímpica, ahora quiere ayudar a otros a cumplir sus sueños: «He practicado muchas disciplinas deportivas, entre ellas el ciclismo, que es la que más libertad me ha aportado. Creo que era necesario en la Comunitat Valenciana crear una escuela de ciclismo adaptado para ayudar a todas las personas a superar esas barreras que yo me encontré. Competir en ciclismo adaptado no es fácil, te encuentras muchos obstáculos. Simplemente desplazarse a una competición es logísticamente complicado, las bicis son más grandes...todo es más difícil y por eso mucha gente acaba tirando la toalla».

A Ruth, de 43 años, no le asustan los retos, está acostumbrada a superarse, a­–como ella misma afirma –«reinventarse». La vida le dio un duro golpe con tan sólo 18 años. Era una chica deportista, con un brillante futuro en el mundo del balonmano pero un accidente de tráfico la dejaba paralítica. Lejos de rendirse, Ruth tomó de nuevo las riendas de su vida volcándose en el deporte: baloncesto en silla, natación, halterofilia, triatlón, ciclismo con handbike, atletismo... En su palmarés cuenta con numerosos récords y títulos nacionales y su mayor logro, representar a España en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 en lanzamiento de jabalina: «El deporte ha sido la herramienta fundamental en mi vida para crecer como persona».

Una fortaleza mental que le ha dado el deporte y que ahora le está ayudando a superar otro momento muy complicado en su vida: «El año pasado me diagnosticaron un cáncer de colon y ahí estoy, luchando. He pasado 20 sesiones de quimioterapia, acabé a final de año y ahora estoy tratando de mantener al ´bicho´ a raya. Dentro de los retos que he tenido en mi vida, éste es uno más, es una batalla más».

Lejos de aparcar su proyecto Unlimited Wheels, Ruth se ha aferrado a él: «Desde luego mi gran motivación para luchar contra el cáncer, para vencerlo, son mis hijos y este proyecto tan ilusionante, Unlimited Wheels en el que estoy inmersa. Para mí es un motor, quiero dejar un buen legado, poder allanar el camino a los que vengan detrás».

Para Ruth no existen barreras, lo ha demostrado a lo largo de su vida tanto deportiva como profesional y personal, aunque ella no se siente especial: «Creo que todos en nuestro ADN llevamos ese espíritu de lucha pero a veces, si no te ves en situaciones así, no aflora. Es algo que llevamos todos de serie», destaca la valenciana a quien su discapacidad no le ha frenado nunca y no le ha impedido ser madre de tres hijos: «Tengo un hijo de 11 años y otros dos mellizos de tres y medio. Tener mellizos ha sido otro reto, otra prueba que me ha puesto la vida, aunque esta vez muy bonita».

Ruth, que da frecuentemente charlas sobre superación, aprovechó para lanzar un mensaje de ánimo: «Hay que tener una buena actitud. Si sabes encajar los golpes, sabes vivir y si sabes vivir, sabes ser feliz. Todos necesitamos apoyos pero lo importante es que cada uno se sienta fuerte por dentro».