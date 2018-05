(Vídeo): La Titan Desert, contada desde dentro

María José Martínez Maroto, atleta valenciana que participa este año en la Titan Desert, la prueba por etapas más dura del mundo, relata desde dentro su experiencia:

"¡!Finisher de la cuarta etapa !!! Yujuuuuu !!!! Dura ! Como no ! En la @titandesertmtb no hay nada fácil !! Viento , dunas , calor , llagas , etc etc... y la llegada a meta fue terrible !!! !!! Yujujuuu !! Una más ! Mañana a por más...La Titán es mucha Titan !! ".

Desde el entorno de la deportista comentan cómo fue esta cuarta etapa. Maria José salió muy fuerte, con muchas ganas . Hizo un viento de cara horroroso, mucha, mucha, mucha calor en las dunas, donde hay que bajar y subir de la bici constantemente, llegó bastante agotada a met , deshidratada como muchísima gente debido al calor y fatigada.

Ya a la espalda con un montón de km: 116Km primer día ,113Km segundo día 122 el tercer día y 95 en su cuarta etapa. Son muchas horas y muchísimos kilómetros ,pero sigue con muchísimas ganas para disfrutar de las siguientes etapas en la Titan Desert.