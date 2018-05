El Granollers empuja al Fertiberia al descenso

La única esperanza que quedaba para aferrarse a la permencia se esfumó ayer. El Fertiberia Puerto Sagunto consumó ayer su adiós a la Liga Asobal ocho años después tras la previsible derrota del BM Zamora ante el Granollers por 25-31. Un resultado que hunde aún más al colista y que evita cualquier posibilidad de triple empate con el Frigoríficos Morrazo , lo que podría haber beneficiado a los porteños.

La victoria del Granollers en la pista del MMT Seguros Zamora, en el partido que cerró la vigésima octava jornada, acarrea el descenso matemático tanto de los valencianos como de los zamoranos.

Los segundos, últimos clasificados con 12 puntos, se mantienen a 5 de la permanencia cuando sólo quedan 4 en juego, mientras que el Fertiberia, decimoquinto con 13, descienden puesto que, en caso de empatar a 17 puntos con el Frigoríficos Morrazo en las dos jornadas que restan, el cuadro gallego tendría ventaja.

El resultado de Granollers en el Polideportivo Ángel Nieto también ha confirmado la permanencia matemática de un Frigoríficos Morrazo que se rehizo en la segunda vuelta con 11 puntos de 26 posibles.

Una salvación que el equipo dirigido por Magí Serra, quien llegó al banquillo en enero tras la dimisión de Víctor García ´Pillo´, fraguó en este tramo final de curso, en el que sumó once de los últimos catorce puntos en juego.

A pesar de asegurarse su continuidad en la máxima categoría, el Frigoríficos sufrirá, como mínimo, dos bajas de cara a la temporada 2018-19, la del portero Edu Salazar y la del lateral derecho serbio Nikola Potic.

- Resultados 28ª jornada:

. Martes 8 de mayo:

MMT Seguros Zamora 25 - Fraikin Granollers 31

. Sábado 5 de mayo:

BM. Benidorm 24 - ABANCA Ademar León 29

Barcelona Lassa 33 - Quabit Guadalajara 17

Frigoríficos Morrazo 28 - Fertiberia Puerto Sagunto 20

Liberbank C. Encantada 28 - Condes de Albarei Teucro 27

Bidasoa Irún 26 - Helvetia Anaitasuna 30

BM. Logroño La Rioja 30 - Ángel Ximénez Avia 25

Recoletas At. Valladolid 34 - Bada Huesca 29



- Clasificación: J G E P GF GC PTS.



-----------------------------

.1. Barcelona Lassa 28 26 1 1 921 648 53

.2. ABANCA Ademar León 28 19 2 7 782 729 40

.3. Fraikin Granollers 28 18 2 8 817 790 38

.4. BM Logroño La Rioja 28 18 2 8 845 764 38

.5. Helvetia Anaitasuna 28 16 3 9 770 767 35

.6. Liberbank C. Encantada 28 15 3 10 755 729 33

.7. Bada Huesca 28 14 3 11 746 732 31

.8. Quabit Guadalajara 28 11 5 12 761 792 27

.9. Recoletas At. Valladolid 28 13 1 14 787 781 27

10. BM Benidorm 28 10 5 13 724 754 25

11. Bidasoa Irún 28 10 3 15 754 760 23

12. Ángel Ximénez Avia P.G. 28 8 2 18 727 777 18

13. Condes de Albarei Teucro 28 7 4 17 739 807 18

14. Frigoríficos Morrazo 28 7 3 18 705 791 17

15. Fertiberia Puerto Sagunto 28 5 3 20 710 814 13

16. MMT Seguros Zamora 28 5 2 21 684 792 12