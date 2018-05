El BM Morvedre, a un solo paso de la élite

El BM Morvedre de Manu Etayo está a un solo paso de regresar a la élite tras apabullar este sábado en la vuelta de la final de los playoffs al Adesal Córdoba por 34-17. En el partido de ida ganaron por un gol de diferencia (23-24). El René Marigil, lleno hasta la bandera, celebró la victoria de las suyas, que se clasificaron entre un cuarteto que luchará del 25 al 27 de mayo por las dos plazas de ascenso a la élite.





Pero no todo fueron alegrías y otro equipo valenciano descenderá de la Liga Guerreras Iberdrola. Elfue homenajeado en El Cabanyal por el Canyamelar y elantes del encuentro en el que las valencianas se jugaban la vida. Irene Garí, Begoña Pallardó, Rebeca Cotano y Leles Muñoz acudieron en representación del equipo 'taronja', que acaba de ascender a la Liga Dia, y tras ser recibidas con un pasillo realizaron el saque de honor.Las valencianas tutearon al, 15-16 al descanso, pero pese al 24-24, no pudieron evitar que el mayor oficio del rival le permitiera sentenciar 26-27 y ponerse líderes a falta de lo que haga el Guardés ante el Rocasa. El Castellón perdió 25-27 con el Santa Eulària, que logra la salvación a falta de dos jornadas al igual que el Elche, que ganó al Porriño por 23-20.Así pues, el Canyamelar, con 9 puntos, y el Castellón, con 8, tratarán de evitar en los dos partidos que les restan acompañar ala la División de Plata. El colista, que no ha sumado ningún punto, es precisamente el próximo rival del Canyamelar.