Consigue la camiseta de ´La Roja´ firmada por Busquets

A prácticamente un mes de que comience el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, Punto Penalti, tienda especializada ubicada en la avenida de Cataluña número de 11 de Valencia, ha preparado un sorteo para que puedas disfrutar de los partidos de la Selección Española sintiéndote uno más del equipo. Para ello, van a sortear la camiseta firmada por el jugador de la Selección Española de Fútbol, Sergio Busquets, conmemorativa del partido contra Selección Colombia del pasado 7 de junio en el estadio Nueva Condomina (Murcia).

Para participar solo tienes que entrar en https://www.facebook.com/puntopenaltival/

Busca la notica del sorteo y dale a 'me gusta'

Menciona a 2 amig@s

No olvides HACERTE FAN de su página de Facebook, para saber si has sido el ganador y COMPARTIR este sorteo con todos tus contactos.

¡Puedes participar hasta el 21 DE MAYO!

Mucha suerte a todos

