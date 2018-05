Mercè Sanjuan, protagonista en el primer Foro SUPER

La manera en que el deporte puede transformar a las personas y las ciudades es el tema elegido para el primer Foro 25 Aniversario de SUPER, que se celebrará el próximo jueves 17 de mayo a las 19:00 en el Club Mercantil Diario Levante. Es el primero de los cuatro encuentros y debates programados a lo largo del año para celebrar los 25 años del diario deportivo de la Comunitat Valenciana.

El acto contará con la presencia destacada de Mercè Sanjuan, Ironman, Youtuber y CEO de la agencia GordonSeen, que fundó junto con su hermano Valentí Sanjuan. «Yo aviso, soy rebelde, tozuda e inconformista por naturaleza. Desde pequeña me he sentido atraída por la cultura india hasta el punto de estar convencida que en otra vida fui jefa de una tribu india. No intentes someterme, soy un alma libre, pero si te apetece, puedes sumarte a recorrer el mundo de los sueños junto a mi», es la sugerente presentación que hace de sí misma. Tanto en Instagram como en su canal de Youtube, Mercè Sanjuán (@merceyellow) cuenta con un número cada vez mayor de seguidores para los que a diario crea sus propios contenidos siempre relacionados con el deporte, con un estilo de vida saludable, recetas y alimentación para deportistas, pero también con su afán de superación, motivación y ganas de descubrir mundo. Ha logrado, colmo ella misma escribe, «hacer de mi vocación mi forma de vida».

Nuestra invitada especial es también autora de un libro titulado #SéQuienQuieras, basado en sus propias vivencias de las que saca siempre la lectura positiva. En el mismo explica como el deporte, la actitud positiva y la constancia le han ayudado en sus peores momentos.

En el debate estará presente la Fundación Trinidad Alfonso, una de las entidades que más ha contribuido en los últimos años a transformar personas y la propia fisionomía de la ciudad de València a través de diferentes acciones e infraestructuras. En representación de la misma estará Álex Heras, director de comunicación de València Ciudad del Running. Completarán la nómina el doctor Darío Sanmiguel, cardiólogo y especialista en Salud Deportiva del hospital Vithas Nisa 9 de Octubre, así como Julián Montoro, director del diario Superdeporte.



Streaming

«El deporte como transformador de personas y ciudades» es un debate que se celebrará el jueves 17 de mayo a partir de las 19:00 en las instalaciones del Club Diario Levante, en Traginers 7 (Polígono Industrial Vara de Quart), y será transmitido en directo a través de Facebook en la página de Superdeporte. La entrada al evento es gratuíta hasta completar el aforo, al final se servirá un aperitivo y para poder asistires indispensable enviar confirmación a la dirección de correo electrónico clubmercantil@epi.es. Este I Foro está organizado por SUPER y Prensa Ibérica Media con el patrocinio de las entidades Vithas Hospital Nisa 9 de Octubre y la Fundación Trinidad Alfonso.