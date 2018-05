¿Qué deportista valenciano está en la final de Kiev?

El Real Madrid juega este sábado la final de la Liga de Campeones en Kiev frente al Liverpool, y los blancos contarán con un apoyo muy especial. El de un deportista valenciano, reconocido madridista, y que siempre que puede acompaña a su equipo en las grandes ocasiones. Se trata de Sergio García, que está en la capital ucraniana para presenciar en directo el gran partido frente al Liverpool. El mismo Sergio García ha sido el que ha publicado en sus redes sociales varias fotos junto a su mujer Angela, su hija recién nacida Azalea y un madridista ilustre como Luis Figo.





Ready for the @ChampionsLeague Final with my hubby @TheSergioGarcia, Azalea and the great @LuisFigo! Hala Madrid! @realmadrid #UCLFinal #HalaMadrid pic.twitter.com/14BPzpoaD9