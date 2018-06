Amics de la Boccia se proclama campeón de España de Clubes

El club valenciano Amics de la Boccia sigue conquistando títulos y ampliando su extenso palmarés. Esta vez los valencianos subían a lo más alto del podio en el Campeonato de España de Boccia por clubes celebrado el pasado fin de semana en el Polideportivo Amate de Sevilla. Amics de la Boccia, tras una intensa competición en la que hubo un gran nivel se proclamaba campeón de España en la categoría BC1/BC2 (deportistas que lanzan con manos o pies y que pueden precisar o no asistente).

El conjunto valenciano, formado por Vicente Lletí, Raúl Martí, Juan Carlos Montezuma y Pedro Cordero, terminó en primera posición en el grupo A con dos triunfos. En semifinales le costó doblegar a Aspace Granada Infatigables (5-4) y en la final se impuso a Aspace Cáceres por un ajustado 6-5. Los granadinos fueron terceros tras ganar por un contundente 12-1 al club El Almendro.

En la competición individual, la valenciana Desiré Segarra (BC1) se alzaba con la plata. En BC2 (jugadores que pueden lanzar con los brazos), el valenciano Raúl Martí se proclamó campeón tras superar a todos sus rivales tanto en la fase de grupos como en los cruces.

Ten y Eckhard logran el doblete



Maurice Eckhard y Ricardo Ten lograron dos medallas cada uno en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en ruta que se celebraba en la localidad burgalesa de Villadiego. En la categoría MC2, Eckhard se proclama campeón de España de contrarreloj y línea, logrando un nuevo doblete. Mientras, en MC1, Ricardo Ten lograba el oro en la prueba en línea y la plata en la CRI.

«No sólo estoy contento por el resultado, sino por el rendimiento porque me he encontrado muy bien» señalaba tras la competición Maurice Eckhard quien aseguraba que había sido su mejor Campeonato de España: «Nunca había disfrutado tanto en un Campeonato de España, el balance es muy positivo. Me han encantado los circuitos, tanto de la prueba en línea como la Contrarreloj».

El valenciano tiene claro que los Mundiales de Carretera del próximo mes de agosto son su objetivo de la temporada. «Digamos que ahora empieza verdaderamente la puesta a punto. Va a ser bastante difícil, pero tengo mucha ilusión por ir» indicó.

Ricardo Ten, por su parte también hace un balance muy positivo de la competición: «el circuito de la prueba en línea era una pasada, muy bonito, con subidas, largo...tenía de todo y con unos paisajes increíbles. He disfrutado mucho. He salido conservador pero en la primera subida he visto que podía irme y he logrado abrir hueco», afirmaba Ten que en la prueba en línea superaba a Juanjo Méndez, quien a su vez le había ´arrebatado´ el oro el primer día de la competición en la prueba en línea. «Me estoy acostumbrado aún a la nueva bicicleta de contrarreloj, aún me faltan horas de trabajo para alcanzar mi mejor nivel».



Maurice Eckhard y Ricardo Ten, ambos integrantes del Proyecto FER, participaron con su equipo, el Hyundai Koryo Car. Además, Eckhard también representó a la Cátedra Divina Pastora de Deporte Adaptado de la Universitat de València junto a Rosana López y Esther Villaret, que en la modalidad de tándem, se llevaban la medalla de oro en la contrarreloj con cuatro minutos de diferencia respecto a las segundas clasificadas.





El valenciano Vicente Aguilar irá al Mundial de Fútbol Ciegos



El jugador valenciano, Vicente Aguilar, defenderá la camiseta de España en el Mundial de Fútbol para Ciegos que se celebra desde este jueves, 7 de junio hasta el lunes 11 en Madrid. Así lo ha dado a conocer el seleccionador nacional, Jesús Bargueiras, tras publicar la lista final de ocho jugadores y dos porteros que disputarán esta competición.

A pesar de retirarse de la selección en 2014, Aguilar ha seguido practicando su deporte favorito y su gran estado de forma le ha valido para volver al combinado nacional. Espera culminar su carrera deportiva «ganando un Mundial en casa», donde podrán verle su mujer y dos hijas que tanto le han ayudado para regresar a la selección.

Por primera vez en la historia el Mundial contará con 16 selecciones. En la primera fase se clasificarán para cuartos de final las dos primeras selecciones de cada grupo. Sólo Brasil (en cuatro ocasiones) y Argentina (dos veces) han conseguido proclamarse campeones del mundo, mientras que España es el único país europeo que ha terminado entre los tres primeros (cinco veces) en la historia de la competición. En Japón 2014, España logró la medalla de bronce.

El Levante brilla en el Autonómico



Xàtiva acogió el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Tenis Taula para discapacitados intelectuales en el que brillaron los deportistas de la Fundación Levante UD.

En la máxima categoría, Competición, se llevaba el título Óscar Ponce mientras que Sergio Martín se colgaba la medalla de oro en Habilidades, categoría en la que el Levante UD copaba el podio con, David García (plata) y Julio Pau (bronce).

En categoría femenina Valdeolmillos subía al tercer escalón del podio mientras Sara Ahuir finalizaba cuarta. La competición estuvo organizada por FEDI-CV).