Marc Márquez la ha vuelto a liar. Sus celebraciones por su tercer título de campeón de MotoGP en su Cervera natal fueron muy comentadas en Italia. Sobre todo la parte en la que respondió con saltos al cántico que sus seguidores dedicaron a su gran rival: "Bote, bote, bote, Rossi el que no bote".

Sus botes ante sus aficionados llegaron pronto a Italia, y este miércoles el piloto catalán tuvo que salir al paso del asunto en la entrevista que concedió a Sky Italia, cadena de televisión que patrocina al equipo de Valentino Rossi en Moto3 y desde 2017 también en Moto2.

"Yo no canté lo de 'Rossi el que no bote', pero salté porque debía saltar. La gente cantaba, y pensé que se iba a montar un lío al día siguiente", comentó el español entre risas ante las cámaras. "Pero lo realmente importante es que este año hemos visto muy buenas carreras y un par de duelos muy bonitos en Montmeló y Silverstone".

Así pasó página Márquez sobre el asunto, sin querer avivar el fuego de una polémica que está apagada, una vez rota toda relación, también la comercial, con Rossi, desde lo sucedido en 2015 a raíz de la patada del italiano en Sepang y su sanción que le hizo perder en Cheste el título a favor de Jorge Lorenzo.

Ahí nació una rivalidad que llevó en su capítulo más esperpéntico a que unos reporteros de un programa de televisión italiano, el equivalente al 'Caiga quien caiga', se colaran en casa de la familia de Márquez en Cervera, denunciando luego una agresión.

Márquez celebró en Cervera su tercer título, pero aseguró que no será el último. "En pretemporada dije que era imposible conquistar el Mundial, pero los compañeros me dieron dos collejas rápido y me aseguró que de eso nada. ¿Cómo me voy a cansar de celebrar cosas así? Daré mi alma para volver aquí y celebrar uno más".