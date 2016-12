La salida de Prandelli coge por sorpresa al vestuario

Los jugadores del Valencia no sabían absolutamente nada de la dimisión de Cesare Prandelli. El técnico italiano ha dirigido su último entrenamiento como valencianista en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Paterna y la sesión ha transcurrido con total normalidad y absoluta normalidad, con todos los focos puestos en el partido de Copa del Rey que tendrá lugar de aquí a cuatro días frente al Celta de Vigo.

Después ha presentado su dimisión ante Anil Murthy, consejero ejecutivo de la entidad, porque siente que Peter Lim no ha cumplido con su palabra y no siente la confianza del club y los futbolistas del Valencia se han enterado de la noticia de su marcha a través de la prensa. SUPER ha pulsado el vestuario del Valencia después de que salatara la noticia y esta situación, que deja el proyecto descabezado, ha dejado a los jugadores muy sorprendidos: no dan crédito.