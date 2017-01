Paco Rausell llama a la Curva a partir de cero y animar

Paco Rausell, expresidente de la Curva Nord, ha hecho un llamamiento a todos los miembros de la grada de animación a "partir de cero" y volver a animar al equipo desde el partido de la Copa frente al Celta mientras se sigue trabajando en una solución definitiva al conficto con el Valencia CF, "pero siempre sin amenazas y sobre todo sin más mentiras".

En un duro comunicado, Rausell responsabiliza a los actuales dirigentes de CN10 de no buscar una solución para la grada de animación sino de "satisfacer los deseos de unos pocos y no los de la asociación, que hubiesen sido estabilizar la situación y llevar a cabo un proyecto a la altura de la curva. Por el contrario y en definitiva lo que se busca es venganza", dice.

Este es el comunicado íntegro publicado por Rausell en el que trata de explicar cómo se han desarrollado los acontecimientos en este conflicto entre el Valencia CF y la Curva, que han dejado Mestalla sin animación:

Sé que es lo correcto – Paco Rausell / 02-01-2017

Desde hace varias semanas vengo preparando este blog con el fin de ofrecer algo de luz a la situación que rodea el conflicto de CN10.

Ante una situación tan complicada mi último deseo es el de incendiarla más, por ello, me limitaré a ordenar cómo se han desarrollado los acontecimientos en las últimas semanas y prestar con ello mi punto de vista.

1- En el pasado mes de julio se presentaron al Valencia CF 6 propuestas distintas para poner solución a la medida impuesta por el club de dejar fuera a los mayores de 30 años. Todas ellas en primera instancia fueron rechazadas por el propio Valencia.

2- Los dos meses siguientes mantuve una colaboración con la curva para intentar mediar con el club, a la vez que realicé un nuevo proyecto que encajaba a la perfección para esta temporada, siendo la base del mismo animar desde el minuto uno, a su vez como condición para llevar a cabo este proyecto, pedí al club que aceptase la propuesta número 3/6 de la curva.

3- El Valencia CF aceptó dicho proyecto con condiciones, ellas eran que sacaríamos un comunicado conjunto haciendo público el acuerdo y que de inicio debíamos comenzar animando 3 partidos, siendo el primero contra el Betis, para así calmar la situación y partir de cero.

4- En última instancia CurvaNord rechazó su propia propuesta que además, iba acompañada del proyecto "The essence" que preparé para la ocasión y que a todos les había agradado, pese a ello decidieron no poner fin al conflicto y lo que es más importante, mentir y no comunicar a los socios la posibilidad de esta salida. Por contra decían que el Valencia no se reunía con la Curva ni con Yomus para dar solución.

5- Tras mi enfado por la pérdida de tiempo no justificada y tras ver que a la curva no les interesaba poner fin a esta situación, la respuesta de la curva hacia mí fue la de llamarme vendido, traidor e incluso llegar a extorsionarme con falsedades para que no hablase y contase lo sucedido. Todas estas amenazas que recibí siguen el cauce judicial que requieren.

6- La conclusión fue clara: no se buscaba una solución. Se buscaba satisfacer los deseos de unos pocos y no los de la asociación, que hubiesen sido estabilizar la situación y llevar a cabo un proyecto a la altura de la curva. Por el contrario y en definitiva lo que se busca es venganza.

7- Desde entonces habéis mantenido argumentos para no animar bastante variopintos pero que carecían de realidad, no se puede decir que no se anima por que han tirado a los +30 y eran quienes se encargaban de todo y luego animar al descanso o protestar durante el partido, eso no cuela ya que demuestra organización y que si fuese vuestra voluntad podéis animar, ante esto son normales las pitadas de Mestalla.

8- Habéis mantenido continuamente que el VCF no se reunía con vosotros, cuando eso no era cierto, han habido reuniones y, es más, incluso desde vuestro perfil de Yomus habéis subido las fotos de una de ellas en Xativa, ¿Se reunían entonces, o no? En fin, está claro que sí, pero lo interesante para vuestro objetivo era decir que no.

9- Ahora el Valencia CF ha readmitido a los mayores de 30 años, y echando la vista atrás, ha sido según la propuesta número 1 que vosotros pasasteis al club, que decía: "Siendo el Valencia quien se encargue de prohibir la entrada a los socios que considere no aptos para asistir a los encuentros". Ahora de nuevo rechazáis por segunda vez una solución aportada en su día por vosotros al propio club, lo que me lleva a preguntarme: ¿estas soluciones eran reales o tan solo se utilizaron para decir que el Valencia las había rechazado y así aglutinar más fuerza contra el club?

10- A raíz de la readmisión de nuevo, no voy a entrar a valorar la expulsión de algunos miembros de Yomus que vienen con ella, estoy seguro de que se acabará arreglando en el caso de que no hayan pruebas por parte del club, lo cual no me preocupa ni creo que se deba seguir con la grada paralizada por ello, ahora considero que hay que animar de nuevo e internamente darle solución a los flecos que hayan podido quedar, pero siempre sin amenazas y sobretodo sin más mentiras, no es el momento, ni ahora ni nunca.

11- El partido de mañana de copa debe ser el inicio para que la grada empiece a tener normalidad y para el partido de liga ya al 100% debe haber animación, ya no os queda otra salida, la entrada de los +30 y vuestras propuestas fueron públicas. Se ha cubierto vuestra demanda y ahora hay que partir todos de cero o me temo que al final esto acabará desapareciendo y será vuestra responsabilidad.

12- Por último os pido que llevéis a cabo el proyecto que ahora hago público "The essence" y que debería estar desde septiembre/octubre en funcionamiento, si no él, diseñad otro proyecto a la altura de lo que se merecen los socios de CN10 y a la altura de lo que se merece el Valencia CF, ya está bien de excusas. Lo mejor que se puede hacer es ponerse manos a la obra y trabajar con ganas por la asociación y con un proyecto sólido.

Estamos ante el momento más delicado de las últimas décadas y cada paso de cada uno de nosotros puede determinar cómo acabará esto, que no queden vuestras manos sucias. Tenéis una última oportunidad, si la queréis aprovechar y sinceramente espero que lo hagáis al menos por todo lo que hemos vivido en estos últimos años.

Debemos pensar en cómo queremos que nos recuerde la historia, en el legado que dejaremos a los que vienen detrás de nosotros y debería quedar escrito que luchamos hasta al final, levantando a nuestro equipo y no provocándole más dolor del que por desgracia padece.

Debemos animar y debemos ser conscientes de ello, porque de nosotros, los aficionados, depende una vez más. No busquéis otra salida puesto que no la hay. La situación es crítica y necesita una muestra de valencianismo desde todos los sectores que rodean al club, empezando por el que representáis. No es momento de mezclar con otras cosas que suceden, es momento de que cada uno saque adelante su parcela y esta os corresponde a vosotros.

Como ya ocurrió en el año 86 que el Valencia se levante de nuevo y que entre todos no lo volvamos a dejar caer.

Vamos a sacar esto adelante aunque muchos aún no quieran, tan solo debemos volver a pensar que lo hacemos por el Valencia CF y en eso estaremos todos de acuerdo.

A continuación os dejo para que conozcáis el proyecto que presenté este verano para llevar a cabo esta temporada, tan solo os pido que por el Valencia y todo lo que representa hagáis algo similar, o al menos aprovechéis el entusiasmo de las ideas que intente impregnar en él.

Desperta CURVANORD desperta MESTALLA!

#VCFoMORT

Paco Rausell