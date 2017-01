Así es la oferta del Valencia a la Juventus por Zaza según medios italianos

Zaza podría estar a un paso de fichar por el Valencia. Esa sería la principal conclusión que destila la reunión entre el futbolista, la Juventus de Turín y el Valencia, que ha tenido lugar este jueves en Italia. De acuerdo con la información publicada por Gianluca di Marzio, reconocido periodista de SKY Sports Italia, el curso de la negociación abierta en torno al fichaje del delantero de la Juventus avanza por buen camino y tras este nuevo encuentro celebrado en las últimas horas las partes son optimistas: Zaza estaría más cerca que nunca del Valencia y el acuerdo definitivo podría estar a la vuelta de la esquina después de que en la mañana de este jueves José Ramón Alexanko, director deportivo en funciones, se presentase junto a Vicente Rodríguez en Milán -han sido cazados por un aficionado en el avión- para acelerar el fichaje.

Las informaciones que llegan desde Italia aseguran que la opción de compra está en 18 millones de euros más 2 en extras si Zaza juega 10 partidos oficiales en el Valencia condicionado a que el club mantenga la categoría. Los 10 partidos dejan un margen de maniobra al Valencia para que si el futbolista no rinde al nivel esperado, no verse obligado a pagar dicha cantidad. De hecho, según ha podido saber SUPER, en estos momentos se encuentran reunidos Alexanko y Vicente con los ejecutivos de la Juve, entre ellos Giuseppe Marotta, director general de la entidad de Turín. En cualquier caso, desde el club aseguran que el acuerdo no está cerrado todavía y están haciendo lo posible por rebajar las cantidades demandadas por los italianos.

Los dos integrantes de la secretaría técnica han puesto rumbo a Italia después de reunirse el martes con Voro en un encuentro donde el técnico manifestó sus prioridades de cara al mercado de fichajes y remarcó la importancia de traer un delantero "cuanto antes", como dijo posteriormente en rueda de prensa, y ayer, miércoles, mantuvieron un cara a cara con la presidenta, Layhoon Chan. El Valencia va a por Zaza para apuntalar la delantera y las sensaciones después de la reunión mantenida con el futbolista y la Juventus son positivas. El padre y agente de Zaza, Antonio, pedía un poco de tiempo para decidir si aceptaba la oferta del Valencia en sus últimas declaraciones en la Gazzetta dello Sport: "Decidiremos qué hacer en 48 horas. Nos tomamos dos días para decidir si aceptar o no. Después de equivocarnos con el West Ham tenemos que pensarlo bien. No podemos cometer otros errores".