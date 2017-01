Els dos grans titans de la pilota vaticinen espectacle

Des de fa anys són els grans dominadors del trinquet, els pilotaris més decisius de la disciplina per dalt corda i la seua presència és obligada en els esdeveniments de major rellevància. Es tracta de Puchol II i Soro III, que el dissabte encapçalaran els equips que jugaran el Trofeu SUPER. Ahir visitaren la redacció d´este diari per a oferir-nos les seues impressions sobre la que s´ha batejat com la ´partida de titans´.

El primer que destaquen ambdós escaleters és que la partida, per poders i característiques dels jugadors, transcorrerà amb un ritme frenètic. Puchol II afegeix que "serà igualada i un gran espectacle per a l´espectador". Soro III també apunta que "estes partides tan diferents generen una tensió que t´impedeix relaxar-te. Serà una constant d´accions ràpides i amb intercanvis forts, la qual cosa agrada molt a l´espectador".

Quant a la tàctica a emprar en Pelayo, prefereixen esperar a veure com evoluciona la confrontació. La ubicació dels mitgers en la punta desconcerta un poc a Puchol II "perquè no sabem com poden respondre. S´ha de tindre en compte que és una partida inusual i això pot condicionar el joc, almenys fins que estiguem acoblats", explica. Per això, el campió individual demana tindre trellat. "La clau és jugar bé per a evitar deixar-los pilotes clares que ens puguen acabar", comenta.

Soro III apel·la a l´experiència pròpia i de Javi i Félix. Creu que la clau és eixir tranquils i saber reaccionar. "Caldrà veure qui té més facilitat per a adaptar-se a jugar davant. Jo sóc partidari de no canviar massa la posició una vegada comprovem qui pot rendir millor en la punta. A banda d´això, el que hem de fer és ajustar la pilota. Perquè si no talles bé la corda o la tires a rebot, ens la tornaran més forta". Pel que fa a la seua aportació darrere, Puchol II comenta que no variarà la manera de jugar. Això sí, les circumstàncies obligaran a estar més atent que en qualsevol partida habitual. "La diferència ve donada amb la velocitat de la pilota, que serà major, sobretot quan la juguen els punters" diu.

Per a Soro III, la seua tasca ha de ser castigar als rivals, sobretot a Santi i Pere. "Sabent de la manera de jugar de Javi i Félix m´he d´adaptar al ritme que em marquen. És més fàcil que ells acaben el quinze i per tant he de treballar perquè facen el seu joc. Hauré de ficar en complicacions als contraris perquè puguen rematar", explica.

Més que preparats

Els dos escaleters asseguren estar més que preparats per a afrontar este singular enfrontament. «Em trobe molt bé. He començat l´any jugant trofeus i campionats curts i les sensacions estan sent molt bones. No hi ha cap molèstia, que és el més important», diu Puchol II.

Enfront, Soro III comenta que físicament està perfecte però que en este moment no té la pegada de fa un mes. Però no importa. "Perquè he guanyat en confiança, que és el que més ganes tenia de recuperar. Ara sí que em crec que puc guanyar les partides que em fiquen. Esta il·lusió per jugar és més important per a mi", assenyala.

Millor impossible

Els dos pilotaris estigueren acompanyants en la visita a Superdeporte per Alfredo Hernando ´Fredi´, abans primera figura i ara directiu de Val Net. Les seues paraules també conviden a anar el dissabte a Pelayo. "És impossible fer una partida més atractiva. Estan els sis millors".