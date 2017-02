Joel está convencido de que el triunfo se quedará en casa

"No podemos bajar los brazos. Los tres puntos se van a quedar en casa". Palabra de Joel Rodríguez, de las pocas sonrisas de un Atlético Levante en la UCI. Todo lo que no sea derrotar al Prat, justo el equipo que está en el puesto de ´play-out´ con seis puntos más (21 por 27), sería un drama mayúsculo. La situación es agónica, con once jornadas sin conocer el triunfo y Granero en una encrucijada peligrosa, pero Joel cree en este vestuario y está convencido de que llegará la recompensa y el despegue.

"Como en cada partido vamos a vaciarnos para tratar de conseguir una victoria que nos acerque a la zona de salvación. Es un rival directo que vendrá con la intención de agrandar distancias con nosotros, pero jugamos en casa, con nuestra afición, y tenemos que seguir manteniendo nuestra línea de trabajo y ser fuertes", afirma el internacional sub-19, quien mañana partirá junto a Pepelu a otras jornadas de entrenamiento en Las Rozas pensando en la Ronda Élite.

Como delantero, Joel pelea por subsanar el mal ofensivo endémico. "Estamos pasando por una racha en la que se nos resiste el gol, aunque en cada partido tenemos varias ocasiones claras para marcar. Somos un equipo que estamos trabajando bien en cada jornada, plantando cara a los rivales, superándoles en muchos momentos y generando peligro. No se le puede recriminar nada al equipo", considera el ´Rifle´. Cmiljanic e Ito han llegado en el mercado de invierno para reforzar el ataque, pero ahí está Joel Rodríguez, agradecido por la confianza de Granero, acumulando titularidades y luchando contra un gafe que espera hoy enterrar ante el Prat.

"La experiencia con el filial me está aportando muchísimas cosas. No todos los que tienen mi edad tienen la oportunidad de jugar en Segunda B y a mí me la han dado y la quiero aprovechar. Me centro en aprender cada día de los técnicos y de mis compañeros. Está claro que como delantero me gustaría marcar goles, pero si puedo ayudar al equipo de otra forma estaré igual de satisfecho", argumenta el ariete. La realidad es que el ´B´ lleva 11 goles y así es una quimera coger aire.