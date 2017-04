Voro: "El Málaga nos ha superado"

Voro pidió dignidad a sus jugadores para la recta final de campeonato, pero en La Rosaleda se vio un Valencia que no pudo con el Málaga. El técnico reconoce que el Valencia no entró con buen pie ante el Málaga pero defiende la mejoría en la segunda parte.

¿Qué análisis hace del partido?

Es evidente que el Málaga nos ha superado en la primera parte, ha entrado mejor en el partido que nosotros y aunque no hemos tenido ocasiones ellos han marcado en la primera, precisamente cuando el equipo había mejorado un poquito. El segundo gol rebota en uno... Nos ha condenado. En la segunda hemos arriesgado, hemos tenido la posesión y aunque no hemos tenido muchas ocasiones hemos tenido las más claras. Se han replegado, nos han jugado a la contra y no ha podido ser.

¿La victoria del Málaga es justa?

La victoria del Málaga es justa porque han tenido el acierto de ver portería y han estado mejor que nosotros. Si la ocasión de Santi Mina llega a entrar había partido, hemos tenido las dos ocasiones más claras del segundo tiempo. Se nos han puesto las cosas cuesta arriba, lo hemos intentado y no ha sido posible. Hay que pensar en el miércoles, tenemos un partido contra un rival muy difícil.

¿La actitud del equipo le ha gustado?

Es una realidad que llegábamos en el mejor momento. En la primera parte, es evidente, el Málaga nos ha superado y ha tenido el acierto. Han tenido la pelota pero no tenían ocasiones de gol. Han sido superiores, nosotros hemos arriesgado en la segunda parte, el equipo ha querido pero ellos han hecho su partido. Buscábamos ese gol que nos metiera en el partido pero no lo hemos conseguido.

¿Por qué tanto cambio de sitio de los futbolistas?

Es bueno tener futbolistas que puedan jugar en diferentes sitios, en este caso ha jugador Munir en la izquierda porque teníamos que tapar el caudal ofensivo del Málaga, Soler puede jugar en varias posiciones, Santi o Cancelo... Con el resultado en contra hemos intentado tener más carácter ofensivo, no veo un problema en que hay jugadores que puedan jugar en derecha o en izquierda. Al contrario, creo que es una ventaja. No nos ha salido, el Málaga nos ha superado y estamos tristes por esta derrota.

¿Cómo está Garay?

Garay tiene una conmoción cerebral, sé que es leve. Se le han hecho unas pruebas, estará en observación unas horas y esperamos contar con él para el miércoles.

¿Por qué no ha hecho cambios hasta el minuto 26 de la segunda parte?

Habíamos hecho el cambio por la lesión de Garay, ha entrado Orellana. El equipo ya tenía más fuerza ofensiva. Hemos aguantado porque teníamos la pelota con Parejo y Medrán, le estábamos dando salida al balón por derecha y por izquierda... El equipo estaba bien, nos faltaba profundidad y lo hemos buscado con los cambios. En la segunda parte el equipo ya tenía otro dibujo, lo que nos ha permitido tener una mayor posesión.