"El primer gol fue un piedra en los bolsillos y el penalti nos hundió"

El técnico del Valencia, Voro González, ha defendido la actitud de su equipo diciendo que un equipo muerto no reacciona como lo hizo en la segunda parte. El entrenador achaca la derrota a las dos jugadas desafortunadas del principio. Según él, "el primer gol fue un piedra en los bolsillos y el penalti del segundo nos hundió". Voro afirmó que nadie del club le ha comunicado nada en torno a su futuro en el banquillo. Cree que no hubo voluntariedad en la jugada del penalti de Siquiera y explica la suplencia de Lato. "Viene de jugar de domingo a domingo en Segunda B".

Dijo que los últimos partidos eran para dignificar el escudo. ¿Está contento con el rendimiento del equipo?

Un equipo que encaja un gol a los 30 segundos como hoy hace el partido muy complicado y luego con el penalti más todavía. Un equipo que está muerto no reacciona como lo hemos hecho nosotros. El fútbol nos ha puesto un piedra en los bolsillos en el primer minuto. No es falta de actitud el primer gol, será un error, lo que sea, pero no es falta de actitud. A partir de ahí todo fue muy complicado. La Real fue mejor y controló mejor el partido en la primera parte, la segunda parte fue nuestra y si hubiéramos tenido más acierto estaríamos hablando de que el Valencia había empatado el partido.

¿Entiende que es normal que el Valencia se mueva en la búsqueda de entrenador? ¿Le han comunicado algo?

No hay ninguna novedad, nadie me ha comunicado nada. No voy a valorar lo que me estás diciendo. No cambia nada el resultado. El club dirá lo que tenga que decir, el club sabe lo que tiene que hacer, yo no tengo nada que decir.

El público la tomó con Diego Alves, algunos le pitaron. ¿Cree que es justo?

El público es soberano y más en este año muy difícil para todos. Los jugadores tienen aciertos y errores y esto es el fútbol, lo que hay que hacer es sobreponerse y seguir rindiendo bien. No podemos permitir que ningún jugador se caiga cuando comete un error. La voluntad del jugador es no tenerlo. El gol ha sido un poco extraño, fue un medio tiro que enteró por debajo de las piernas.

¿Se plantea un cambio en la portería? ¿Por qué jugó Siqueira?

Lo de Diego Alves tomaremos las decisiones cuando las tengamos que tomar. No puedo decir nada más. Hoy ha jugado Siqueira, a Lato los que conocemos los procesos internos del futbolista somos nosotros. Es un jugador que viene de competir domingo a domingo en Segunda B y tenemos que valorar todo. Entró en la segunda parte y lo hizo bien. Buscamos lo mejor para el equipo y también para Lato.

Se está haciendo muy larga la temporada. ¿Tambien a usted?

No, sé que la liga acaba a final de mayo y hay que afrontar estos partidos, tiene su dificultad, porque no hay objetivos, pero hay que marcarse el objetivo en cada partido. Y no se me está haciendo largo, sabemos los partidos que quedan. Nuestro objetivo es ganar el máximo número de partidos posibles. Es una pena que estemos así, pero la temporada ha sido muy difícil y solo podemos tener alicientes a corto plazo.

¿Podría dar más minutos a la gente de la cantera?

Los 40 puntos los hemos hecho hace poco, nosotros miramos el rendimiento del equipo, no hay que dar minutos a la gente por dar, ni subir a gente del filial porque sí, Carlos Soler y Lato han entrado porque se lo merecen y aportan al equipo. Si viera que hay otros que pudieran aportar los subiría, pero no es el caso.

Hace 14 años que el Valencia no recibía tantos penaltis en contra.

El de hoy no lo he visto repetido, hay contacto, pero no sé si hay voluntaridad. Es un penalti que nos ha hundido, ha sido muy complicado competir después, no podemos hacer nada, lo que deseamos es que los árbitros no nos piten más, nos están pitando muchos penaltis en contra.