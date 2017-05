Jaume Domènech: "Espero ser más importante el año que viene"

El portero del Valencia, Jaume Domènech, ha sido junto a Santi Mina la gran atracción de la iniciativa 'El Valencia a tu lado' que se ha celebrado desde hoy hasta el jueves 11 en la Avenida Arraba de Requena con un sinfín de actividades para los jóvenes y los mayores. Los dos futbolistas han firmado y se han hecho fotografías con los niños de la localidad y de toda la comarca que han querido acarcarse. Ha sido el colofón a una fiesta con hinchables, talleres de pintura, concurso de toques, partidos de fútbol y, una exposicion história y por supuesto las charlas que han comenzado a darse por la mañana en colegios y centros de mayores. El de Almenara ha atendido a los medios de comunicación después de un acto de inauguración junto a representantes de la Fundación, la Asociación de Futbolistas, l'Agrupació de Penyes y el Ayuntamiento de Requena. El pueblo ha respondido con más de medio millar de aficionados de todas las edades. Jaume, el más aclamado de los dos, ha reconocido que le dolió encajar ese último gol contra Osasuna, pero que está "contento" con su actuación y con ganas de "seguir trabajando" para tener un rol más importante la próxima temporada". Estas fueron sus palabras:

Recibimiento de Requena.

Es un placer para mí venir a Requena y recibir tanto apoyo y cariño de la gente, estamos muy contentos de esta quí y hemos pasado un buen rato

Vuelta a la portería.

Estoy contento por volver a jugar porque no he tenido muchas ocasiones de jugar esta temporada.

Visita a las cuevas.

Me ha impresionado mucho las cuevas, es una ruta muy bonita e invitaría a toda la gente que pase por aquí a que la haga porque a mí la verdad es que me ha impactado.

No se notó su inactividad.

Al final yo cada día me gusta competir en el entrenamiento y al final pues estoy contento de haber aprovechado el tiempo en los entrenamientoos y estar metido para cuando me tocara poder ayuda al equipo.

Dolido por el gol encajado.

Me dio rabia el gol, pero no solo a mí, a todo el equipo. Hicimos un partido serio tanto en efensa como en ataque estuvimos muy acertados y no veía justo que encajarmos un gol en el último minuto, pero lo importante es que ganamos, dimos una buena imagen y le dimos una alegría a la gente.

Su rol el año que viene.

Espero ser más importante el año que viene, espero que sí, yo trabajo y me preparo para ello, pero luego es el entrenador el que decide. Yo voy a seguir trabajando duro y para dar todo lo que tengo para el Valencia.



Voro y el nuevo entrenador.

No es mi obligación valorarlo, Voro ha hecho un buen trabajo y le daremos las gracias siempre, la dirección deportiva tendrá que valorar el tipo de entreandor que necesitamos.

¿Qué tiene que cambiar de cara a la próxima temporada?

Lo que hace falta es ganar más partidos, ganas más partidos es lo que hace falta.

Acabar la temporada con buen sabor de boca.

Nosotros somos el Valencia y tenemos que seguir entrenado con intensidad y prepararnos para competir estos dos partidos como hicimos el domingo, hay que salir a ganar los dos partidos.