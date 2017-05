Multazo para Quique Setién

La relación entre Quique Setién y la UD Las Palmas va deteriorándose a cada día que pasa. Desde que el cántabro -uno de los entrenadores que están en la terna del Valencia para sustituir a Voro- anunciara que no iba a renovar con la entidad grancanaria el equipo ha ido desinflándose y han ido floreciendo todo tipo de episodios conflictivos. El último, según ha desvelado el diario As, es que el club se plantea abrir un expediente informativo a Setién por abandonar la concentración el pasado sábado tras el partido contra el Sporting.



Al parecer, Setién y sus ayudantes Eder Sarabia y Fran Soto abandonaron la concentración tras la derrota para comer con unos amigos, incumpliendo de esta manera el código interno del club. El vicepresidente de la UD Las Palmas, Nicolás Ortega, telefoneó a Setién para mostrarle el descontento de la entidad y le recriminó que no había obrado con profesionalidad. La dirección deportiva de Las Palmas, siempre según el diario As, trasladará en cuestión de horas un expediente informativo con petición de sanción al consejo.





Ante ciertas ignominias, de momento, no queda más que cerrar los ojos, y en esa oscuridad, levantar una fortaleza. „ Quique Setien (@QSetien) 8 de mayo de 2017

La respueta del técnico cántabro no se ha hecho esperar.. Una frase un tanto misteriosa pero al mismo tiempo elocuente: tilda el protocolo de actuación de Las Palmas como una "ignominias", una afrenta pública.