"Es importante cambiar la dinámica, ha sido un año difícil"

Voro subraya el valor de la victoria de su equipo ante el Espanyol así como la participación de los menos habituales en el duelo de Cornellà. Esta es su rueda de prensa completa tras el partido:

Victoria importante para acabar la temporada de la manera más digna.

Sí, veníamos a ganar. Hemos acertado de cara a portería. El empate también habría sido justo porque el Espanyol ha tenido sus opciones pero el fútbol también es acertar y estamos contentos por conseguir esta victoria. Nos queda un partido que podemos encarar mejor todavía para despedir el año con una victoria.

Muchos cambios en el once. ¿Por qué un 4-4-2?

Estamos llegando al final, todos están trabajando bien y todos pueden participar. Nosotros no tenemos jugadores imprescindibles, teníamos jugadores con tarjetas, solo ha caído Orellana. Queríamos que todos se sintieran partícipes. Buscábamos tener la pelota por dentro en el centro del campo con Medrán, Orellana y Parejo. Hemos tenido la posesión en algunas fases aunque no hemos llegado mucho.

¿Está contento con el rendimiento de Orellana? Hacía tiempo que no jugaba.

Cuando llegó sabíamos que tipo de futbolistas buscábamos. Un jugador que podía jugar entre líneas. Ha tenido partidos buenos partidos no tan buenos. No es un futbolista explosivo pero te da verticalidad y te da un juego que el equipo también necesita. Ha sido un cambio como cualquier otro. No está enfadado, la pena es que es la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar el próximo domingo.

Es importante también superar la cifra de puntos del año pasado.

Nosotros lo que queremos es ganar. No tenemos objetivos por los que luchar pero es importante cambiar la dinámica de un año difícil. Estamos contentos.

¿Qué le ha parecido Medrán?

Ha tenido pocas oportunidades pero cuando ha jugado lo ha hecho bien, queríamos tener la pelota. Es un futbolista con una calidad técnica muy grande. Su posición es jugar de '6' o de '8', no más arriba. Estamos contentos de que estos jugadores que no han participado mucho hayan jugado. Medrán trabaja bien en los entrenamientos y tenemos mucha competitividad.

Jaume ha mantenido la portería a cero. ¿Lo ve preparado para tener un rol importante?

No nos ha sorprendido porque sabíamos el rendimiento que nos podía dar. Sobre todo la semana pasada, un portero que viene de la inactividad de varios meses y que tuvo dos acciones brillantes. Hoy ha estado bien, contamos con él, entrena muy bien, es una persona súper profesional y se ha merecido participar en este tramo final de Liga. No nos sorprende su rendimiento.