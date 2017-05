Hasta lo de Parejo puede ser una buena noticia

"Ya sé que en verano mi carita estará en todos los periódicos" es la frase que desde hace unos días me viene a la memoria una y otra vez. Tenía razón Diego Alves, que fue quien la pronunció no recuerdo si el mismo día en que dejaba claro que le importa tres pepinos que los aficionados le silben o fue en otro momento. Sí, no sé si en otros, pero en este periódico sí ha salido ya su carita y no es nada personal. Me apasiona su habilidad para detener los penaltis, jamás había visto nada igual. Y creo que a estas alturas él también sabe ya que su foto y su nombre no aparecen entre los jugadores que el Valencia desea que se busquen equipo este verano por casualidad ni porque nadie haya decidido inventarse una situación así, hay detrás una decisión del entrenador y una postura por parte del club, que unas veces se puede hacer pública y otras no.

De hecho, decíamos que el Valencia CF ha empezado a generar desde hace un par de semanas noticias positivas y esta en concreto no es la excepción. No hay más que ver los números para llegar a la conclusión de que el cambio que necesita la plantilla va más allá de corregir cuatro detalles. Además, hay una decisión de los profesionales que ha puesto a trabajar el club y el hecho de que se respete y se actúe en consecuencia, caiga quien caiga, siempre será una buena noticia. Lo es hasta que se quede Parejo aunque seguro que no va a gustar a muchos aficionados que le han hecho la cruz, es difícil estimar cuántos. Si ese es el deseo del nuevo entrenador, que para eso se supone que han traído un entrenador de verdad, para tomar decisiones como esa independientememnte de que sean más o menos populares, adelante. Marcelino es quien sabe cómo pretende jugar la próxima temporada, qué jugadores necesita sí o sí en su equipo y qué clase de futbolista es Dani Parejo. Por lo demás, información la tiene toda.