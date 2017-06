Alexanko abre la puerta del Valencia CF a los héroes del Mestalla

Una de las personas más felices a la finalización del partido en La Nueva Condomina de Murcia era José Ramón Alexanko, el actual director deportivo y 'padre' de este proyecto del Mestalla como anterior director de la Academia. El vasco bajó al vestuario para felicitar a Curro Torres y a los jugadores e inmediatamente después frenar la euforia para que los chavales den lo mejor de sí las dos próximas semanas en la última eliminatoria contra el Albacete. Alexanko reconoció que ve canteranos "con posibilidades de crecer llenando los huecos que van a dejar otros". Y es que muchos son los chicos que están pidiendo paso como Nacho Vidal y Nacho Gil entre otros. "Lo más importante es que el equipo ha ido poco a poco, este proyecto era a cuatro años y en dos años... vemos jugadores con posibilidades de crecer y llenando los huecos que van a dejar otros. Esto es un exponente de lo que está pasando y el Mestalla nos lo está ofreciendo".

Alexanko elogió el buen trabajo de Curro Torres y el rendimiento de un equipo que, como dice él, "casi juega de memoria". "Lo hemos pasado mal, hemos vivido el partido al 200 por cien, pero estamos muy contentos y siempre con la meta de que los jugadores tienen que llegar al primer equipo. El equipo estaba muy confiado, el entrenador ha trabajado muy bien, el equipo casi juega de memoria, en un campazo como este no es fácil porque hay jugadores que no están acostumbrados, los chavales están compitiendo y de momento no hemos perdido ningún partido en la promoción". El director deportivo desveló lo que hizo al final del partido. "Les he felicitado en el vestuario y le he dicho al capitán, a Sergio Ayala, que quedan dos semanas y que la euforia se ha acabado, que hay que seguir igual, competir, siempre con el pensamiento que vayan al primer equipo". Por último, agradeció el apoyo de la gente y celebro que la afición "disfrute". "Es muy importante que la afición no esté apoyando y dando soplidos, eso es lo que queremos, que la afición disfrute".



Murthy agradece el esfuerzo de los jugadores y el apoyo de la afición

Tampoco podía ocultar su alegría el presidente del Valencia. Anil Murthy destacó que los jugadores lucharon con "ganas hasta el último minuto" y que le gustó mucho "ver este espíritu de ganar y cómo luchan todos juntos". Muchas de las cosas que desgraciadamente para la entidad no se vieron en el primer equipo esta temporada. "Ha sido un partido complicado, pero le doy la enhorabuena a los jugadores porque han luchado hasta el último minuto. Ojalá ganemos y disfrutemos todos del fútbol. Me gusta mucho ver este espíritu de ganar y cómo luchan todos juntos". El presidente -será oficial a partir del 1 de julio- agradeció el apoyo de la gente que viajó a Murcia. "Estoy muy contento con la afición que ha estado con el equipo y vivir este partido con nosotros. Ahora vamos todos juntos a luchar en Mestalla. Desde aquí le doy las gracias a la afición de nombre del club", afirmó.