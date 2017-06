El gran evento del humor: 19 cómicos en 3 días

El verano ya es oficial y con él llega el gran evento del humor, El Concurso Circuito Café Teatro Valencia, que nada más ni nada menos cumple su decimosexta edición.

22, 23 y 24 de Junio en la Terraza del Teatro Flumen.

Después de 8 meses de actuaciones de humor por diferentes locales de Valencia, sólo los 8 artistas más votados por el público llegan a este gran evento. Podremos disfrutar de sus espectáculos de humor con los que han recorrido los locales del Circuito durante toda la temporada. Y este año, los finalistas son€

Patricia Espejo, cómica de Sopa de Gansos, Comedy Central y El Club de la Comedia; Ruben Aparisi, un mago valenciano con un espectáculo fresco que te hará borrar de tu mente la imagen típica de los magos; Patricia Sornosa, una de las cómicas más cañeras y reivindicativas del panorama nacional; Piter Pardo, hace magia, hace humor y sin duda se ha convertido en el showman del momento; Chimichangs (Juja) cómicos muy queridos por el público valencia por no tener pelos en la lengua en sus espectáculos; Nuel Galán, ha colaboradora en programas como DiscoveryMax además de ser uno de los asesores de El Mago Pop; Victor Parrado, cómico con una alta dosis de buenrollismo y abrazos no faltan en sus monólogos; y por último Dani Alés, guionista y cómico madrileño de Paramount Comedy, sin duda, una verdadera joya del stand up Comedy.

Monólogos, canción de humor y magia cómica componen este año la programación del Concurso. Además, durante los tres días habrá actuaciones de artistas invitados a los que el público valenciano tiene mucho cariño ya que todos ellos han pasado por los locales del Circuito a lo largo de estos 16 años; el jueves 22 Sara Escudero y Maria Juan, el viernes 23 Manu Badenes y Oscar Tramoyeres y el sábado 24 los monologuistas de Valencia Comedy, Pablo de los Reyes, Pablo Carrascosa, Jesús F.Manzano, Álex Martínez, Dario Piera y Rafa Alarcón.

Aquí tenéis un vídeo del evento en años anteriores.

Así que ya sabéis, si queréis disfrutar, reír hasta llorar, quitaros las penas y empezar el verano con buen pie, no os podéis perder esta cita con el humor.

Este año el aforo es limitado, así que, consigue ya tu entrada!

Online: www.teatroflumen.es o en las oficinas del Circuito (C/ Roca 7, Valencia, cerca del mercado de Jesús) en horario de lunes a jueves de 9h a 19h y viernes de 9h a 15h. Tel: 96 328 8282.

Más información aquí.

PROGRAMA

JUEVES 22 JUNIO

20:00 PATRICIA ESPEJO

21:15 MARIA JUAN (artista invitada)

21:45 RUBEN APARISI

22:45 SARA ESCUDERO (artista invitada)

23:30 PITER PARDO

VIERNES 23 JUNIO

20:00 NUEL GALÁN

21:15 OSCAR TRAMOYERES (artista invitado)

22:00 CHIMICHANGS (JUJA)

23:15 MANU BADENES (artista invitado)

24:00 PATRICIA SORNOSA

SÁBADO 24 JUNIO

20:00 VALENCIA COMEDY (artista invitado)

20:30 VICTOR PARRADO

21:30 VALENCIA COMEDY (artistas invitados)

22:30 DANI ALÉS

23:30 Deliberación del jurado y actuación especial de Valencia Comedy

ENTREGA DE PREMIOS