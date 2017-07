Garay, con tres posibles salidas

El central argentino tiene opciones para marcharse este verano y para un Valencia CF que necesita dar salida a futbolistas que puedan dejar dinero en la caja es una posibilidad que se contempla. De hecho, tal como publicaba SUPER hace algunos días, los responsables de club transmitieron a Jorge Mendes que tenían intención de hablar con el futbolista para conocer su opinión. Esa conversación ya se ha producido. Mateu Alemany y José Ramón Alexanko han hablado con Garay para saber cuál es su postura y la conclusión es que las dos partes están abiertas a todo siempre que la oferta sea buena para las dos partes.

La posición del club está medianamente clara. Garay, aunque ha estado en su primera temporada por debajo del nivel que se espera de él, es un jugador apreciado y a día de hoy es el central que más garantías ofrece a Marcelino. Aunque no es intransferible y, de hecho, si las cantidades que se presentan están a la altura de lo que les transmitió el representante del futbolista en la cita que mantuvieron con él en Manchester, al menos 25 millones de euros, la predisposición es vender y hacer caja para afrontar otras contrataciones, tanto para el centro de la defensa como para la posición prioritaria de mediocentro defensivo que reclama el entrenador.

Garay, por su parte, está donde quiso estar, en València, y su idea desde que llegó el pasado verano pasa por quedarse y cumplir su contrato, aunque no descarta ningún escenario posible. Al menos por lo que ha transmitido, su respuesta ante la opción de salir no es rotundamente no, aunque está claro que el argentino no está dispuesto a marcharse a cualquier lugar.

La pelota está ahora en el tejado de Ezequiel Garay. Se abre un periodo de reflexión en el que el futbolista tiene que valorar todos los condicionantes y posibles salidas, que son básicamente tres. Primero, el hecho de volver a mover a su familia a otro país y otra ciudad, en un momento en que la pareja está esperando su segundo hijo. Otra cuestión determinante es el equipo o los equipos que le proponga su agente, ya sea en Inglaterra, Italia o cualquier otro destino. Y, por último y no menos importante, sus sensaciones en estos primeros días de trabajo en el Valencia CF con el nuevo entrenador.