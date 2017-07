Caos en la Federación

L a verdad sea dicha, no sé por dónde empezar hoy, tras el cataclismo que ha sacudido el fútbol español esta semana, o mejor dicho, la federación de nuestro país. Desde la detención del presidente y del vicepresidente de la misma, dejando descabezado al organismo rector del fútbol, la RFEF ha ido dando tumbos diarios.

El arresto y posterior entrada en prisión sin fianza de Ángel Maria Villar y de Juan Padrón hicieron que la federación suspendiera sine die la asamblea del fútbol español y, esas horas siguientes parecieron interminables, como si todo hubiera de pararse por esos hechos.

La Liga, de inmediato, reaccionó, ya que la suspensión de la asamblea suponía la no celebración del sorteo de la competición, con el consiguiente daño de imagen a quien está compitiendo con la inglesa para ser la mejor liga del mundo. Se puso el grito en el cielo y se dijo que de eso nada y, afortunadamente, este viernes pasado tuvimos ya el calendario. Y, serenada la cabeza federativa, también se ha anunciado la dichosa asamblea, con el sorteo de las categorías inferiores, para el 26 de julio próximo.



Interviene el CSD

El propio Consejo Superior de Deportes, emitió, tras las detenciones, un comunicado indicando que tomarían todas las medidas necesarias para que el fútbol siguiera su curso, como si hubiera necesidad de decirlo. ¡Claro que el fútbol iba a seguir! Pero, la eliminación, con la intervención policial y judicial, de los dos mandamases visibles de la RFEF había sido un golpe tan fuerte que el aficionado agradeció que el CSD le tranquilizara.

Y es que 29 años de presidencia, y casi tanto de vicepresidencia, de Villar y Padrón, eran una vida entera de algunos y mucha de la de otros, con lo que parecía algo vitalicio, que gustara o no, era lo existente y que cuando se quitan referencias, siempre queda un momento de desequilibrio, que es lo que pasó.

Sin embargo, aquello ya ocurrió, el sorteo está hecho y los equipos empiezan a rodar y a preparar la temporada 2017-2018. Incluso un presidente interino, que sale en los ´papeles de Villar´ estará al mando, aunque seguramente no para mucho tiempo. El CSD prepara una inhabilitación de Villar y Padrón y unas elecciones en breve plazo no son algo imposible.



´Españolada´

El primer golpe fue el de ver a la Guardia Civil entrar en la sede de la RFEF, pero pasado éste, y viendo que el fútbol sigue su camino, como todo en la vida, sin pararse a pensar en qué o en quienes estaban antes, nos debemos centrar a analizar, con frialdad, el auto del Magistrado Pedraz.

Un auto con multitud de conversaciones grabadas en las que, a veces, no sabes si están escuchando un diálogo de una película de Esteso y Pajares, una ´españolada´, o un añadido al famoso ´Atraco a las tres´ donde José Luis López Vázquez, Cassen, Gracita Morales y Alfredo Landa, entre otros, daban lugar a una tragicomedia de órdago.

Pero no, se trata de conversaciones reales, ni cómicas ni inventadas por una mente cinéfila y eso es lo que más perturba. Que un es seleccionador se dé cuenta de lo que estaba pasando y exclame «esto son votos ´compraos´», medio escandalizado pero sin denunciar nada después y que, aun ahora, defiende otra postura, no es sino incomprensible. El hablar de cientos de miles de euros o de millones, como si fuera una nimiedad, deja atónitos a los espectadores de esta farsa, que lamentablemente no lo es. De lo que se desprende del auto y, sobre todo de las partes de las grabaciones a los imputados y a otros adláteres, es que la RFEF parecía ser un cortijo al que acudir a pedir al señorito favores.

Me recordaba, por seguir con la vía cinéfila, a un cóctel hecho entre ´La escopeta nacional´ de nuestro valenciano Berlanga y los ´Santos inocentes´ de Mario Camus. Ahora, que la justicia siga su curso y que los pecadores, si lo son, sean condenados y, si no lo fueran, que queden libres. Pero, ocurra lo que ocurra, el tufo está presente y costará que el aire quede totalmente limpio.



La caída de la FIFA

Hay un libro que recomiendo, ´La caída de la casa FIFA´, de David Conin, que revela los entresijos de la problemática que llevó a las detenciones, condenas penales y otras deportivas, de los santones fifescos. Quizá tengamos pronto otro sobre lo acaecido en estos días?Feliz verano a todos.



