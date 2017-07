"Mi intención es triunfar aquí y lo puedo conseguir"

Después de cerca de ocho meses de calvario tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral interno de su rodilla en la noche en la que disfrutaba de su primera titularidad con el Leganés, Rober Ibáñez ha vuelto más fuerte que nunca. El extremo de Sant Bult, que anotó dos goles a Osasuna en aquel partido en el que su rodilla cedió y fue distinguido como mejor futbolista de aquella jornada, se ha propuesto regresar al mismo nivel. El jueves realizó su primer entrenamiento con el grupo y vuelve a sonreír. Este viernes pasó por los micrófonos de VCF Radio para compartir sus sensaciones y entre sus reflexiones más interesantes destaca la firme convicción que tiene en hacerse un sitio como futbolista del Valencia. «Fui al Leganés para dar un salto y venir al Valencia. Yo quiero triunfar en el Valencia y aunque me quede un año de contrato yo lo sigo pensando, mi intención es triunfar en el Valencia, confío en mí y sé que lo puedo hacer. Confío mucho en mis condiciones, sé que voy a volver a ser el mismo e incluso mejor», explicó el jugador valencianista.

Rober Ibáñez explica que la lesión que lo dejó prácticamente inédito en la temporada fue «un palo importante pero a base de trabajo me he podido recuperar bien. El apoyo que he recibido del valencianismo ha sido brutal. Ya tenía muchas ganas de poder entrenar y sentirme futbolista. Jugadores como Jaume o Gayà,son los que más encima de mí han estado, apoyándome siempre. Ha sido una recuperación complicada y cuando me veían mal me intentaban animar». Ahora eso queda atrás, su rodilla está plenamente recuperada al punto que el doctor Cugat dijo que sus ligamentos están como si hubieran pasado dos años de la operación y es el momento de volver a disfrutar. El futbolista está «contentísimo por volver a estar con los compañeros, hacer un rondo, las finalizaciones... Se te hace más ameno el meterte en el grupo», y asegura que «cuando tienes una lesión de estas los entrenamientos los coges con más ganas. Todos los entrenamientos de recuperación los he hecho con todas las luces encendidas». Su objetivo es demostrar su potencial y hacerse con un sitio.



Destaca la labor de cantera

Rober tuvo buenas palabras para el readaptador del cuerpo técnico de Marcelino –«me deja tieso por las noches»– y asegura que el Valencia a nivel de cantera está «en el Top-3, para mí es una de las mejores canteras de España y de Europa. Cuando aquí han dado la oportunidad y confían siempre hemos respondido bien». Apurará sus opciones de convencer. No viaja a Inglaterra, es demasiado precipitado todavía.