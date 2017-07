¿Dónde se bañan Kondogbia y Murillo?

La simpática fotografía es de este viernes en una lujosa piscina de Singapur. En las alturas el equipo interista se relajaba en el agua antes del partido que juega esta mañana en la capital donde reside Peter Lim, dueño del Valencia CF, frente al Chelsea, partido en el que no han salido de titulares Kondogbia y Murillo.

El amistoso corresponde al torneo veraniego International Champions Cup y se está viendo en España a través del canal 'Be Mad' desde las 13:35 horas. Puede ser, si así lo permite el técnico italiano Luciano Spalletti, una oportunidad para ver a dos jugadores que interesan al Valencia CF, Kondogbia y Murillo, aunque no han saltado en el once inicial.

Curiosamente, los dos aparecen juntos en la imagen con un espectacular fondo del Skyline de Singapur, a la izquierda de la fotografía. ¿Tendrá Lim la oportunidad de saludar a dos futbolistas que podrían coincidir también en el Valencia CF?