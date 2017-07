¿Dónde está el problema en que Marcelino pida?

Me reafirmo en lo que vengo diciendo en los últimos días, en el Valencia ficha Marcelino, y me reafirmo en que está por ver si eso es bueno o malo. Neto llega por expreso deseo del entrenador y a nadie más del club se le ha pedido opinión. Y les digo más, que me demuestren que es malo si Marcelino está enfadado porque todavía no le han traído ni la mitad de lo que pide y necesita. No digo que esté enfadado, digo que si lo estuviera, no es necesariamente malo. Al contrario, es bueno porque es síntoma de que es ganador y de que ha venido al Valencia con ganas de hacer un equipo competitivo y no a veranear. Por eso le pido que si está enfadado lo diga, que si no le gusta cómo se están haciendo las cosas lo diga y que exija que se hagan bien porque eso es bueno para el Valencia. ¿Acaso la ha sido buena la gestión del club los últimos años? Si alguien tiene fuerza y credibilidad para reclamar una mejor gestión es Marcelino. Otra cosa es que él opte por estar callado. En ese caso es su opción y con ese silencio asume todo lo que se haga, lo que digo es que el tiempo de exigir es ahora, en verano, no en diciembre. Y si no está enfadado, pues de categoría...pero que fichen.



Miedo me da

precisamente en Singapur

Kondogbia se ha marcado un gol en propia puerta desde más de treinta metros, pero el único problema que le veo es que lo hizo en Singapur. El gol es un error de bulto porque es un mal golpeo y sobre todo una mala decisión porque aunque hubiera golpeado bien el pase es un marrón para el portero, pero es una de esas cosas que te pasa en la vida. Ningún entrenador o director deportivo deja de fichar a un futbolista porque se marque un gol en propia puerta aunque seade treinta metros,ese, pero claro, si al dueño le da por decir que no lo quiere, pues ya sabemos qué pasará... ¿Vería Lim el partido?



Gracias Neymar

que se vaya el último día

Remato con una reflexión sobre el vacile de Neymar al Farça. Mucho analista sesudo en la meseta y en el país del ´valors´ pero nadie dice que el brasileño tiene secuestrada la planificación deportiva a un mes de que empiece la liga, porque se hace un equipo con sin Neymar y con 222 millones de euros y se hace otro equipo con Neymar y sin 222 millones de euros. Insisto, es un chorreo en toda regla.



Más opiniones de Carlos Bosch.