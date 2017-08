Aleksandar Katai, jugador de banda sobre la mesa del Valencia

Rueda de prensa de Marcelino, entrenador del Valencia CF, previa al partido de presentación del conjunto de Mestalla ante sus aficionados, este viernes contra el Atalanta italiano. Pregunta directa al técnico asturiano, "¿Cuantos fichajes tienen que llegar?", y respuesta sin rodeos, "Tienen que venir cuatro mínimo y aún me quedo un poco corto. Hay que traer centrales, que así va a ser, un pivote, que así va a ser y uno o dos jugadores que ataque que pueden ser de bandas principalmente".

Jugadores de ataque que pueden ser de bandas principalmente dice Marcelino, lo que significa que el Valencia está trabajando en estos momentos en el mercado en busca de jugadores de estas características. Al respecto, según ha podido saber este diario, uno de los nombres que Marcelino ha barajado es el de Aleksandar Katai, del Alavés.

Se trata de un futbolista serbio, de 26 años que lleva una temporada en el conjunto vasco y que precisamente le marcó un gol al Valencia en Mendizorroza, en un partido que ganó el Alavés 2-1 a pesar de que el conjunto valencianista se puso por delante con gol de Carlos Soler.

Katai no es un jugador de banda puro, es decir, no es un extremo que juegue junto a la línea de banda y llegue a la de fondo para centrar, es más bien un futbolista de ataque con buena llegada a gol en la diagonal y desde la segunda línea. Sus números en el Alavés no son escandalosos pero tampoco malos para una primera temporada en la Liga española. En cualquier caso, se trata de un ofrecimiento que tiene que valorar el entrenador del conjunto valencianista.