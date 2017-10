"El peinado de Andreas me parece lamentable"

Rodrigo Moreno sorprende con su respuesta a un aficionado del Valencia CF en una entrevista publicada por medios del club. ¿Qué opinas del peinado de Andreas Pereira?, es la pregunta. "Me parece lamentable, se lo he dicho a la cara y lo digo delante de todo el mundo, espero que no lo vuelva a hacer pero vamos a perdonarle porque es buen chaval, es buena gente", contesta el delantero con una sonrisa en la cara.





Se trata solo de un juego en el que el jugador contesta a preguntas que envían los aficionados a través de las redes sociales. Rodrigo contesta también que para no aburrirse se llevaría a una isla desierta a Santi Mina y que sus lugares preferidos en la ciudad de València son "Mestalla obviamente y me gusta mucho la playa de la Malvarrosa".