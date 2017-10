Marcelino García Toral se mostró contento tras la victoria de los suyos en La Romareda tras los goles de Rodrigo y Parejo. Esta es la rueda de prensa completa:

¿Qué valoración del partido? ¿Está la eliminatoria encarrilada?

El partido sabíamos que iba a entrañar dificultad, más fuera de casa. Jugamos contra un buen rival, muy organizado y con las ideas claras, que acumula mucha gente detrás del balón y nos pone las cosas difíciles para generar ocasiones. Llegamos al tramo final en disposición de intentar ganar y logramos una victoria muy importante que nos encarrila la eliminatoria.

¿Considera que es justo el resultado?

Hemos dominado la mayor parte del partido, en el primer tiempo tuvimos una acción que pegó en el palo con buena intervención del portero, tuvimos también acciones de último pase... A los puntos la victoria puede considerarse justa pero el Zaragoza tuvo una buena ocasión con 0-0 y pudo adelantarse. Los goles son los que ponen la justicia y estamos muy contentos con esta victoria.

¿Tenía como objetivo comprobar el punto de fiabilidad de la segunda unidad?

Queríamos ver a todos los futbolistas, darles su importancia y su oportunidad, tenemos mucha ilusión puesta en la Copa. Han tenido una buena actuación, hay que tener en cuenta que había muchos jugadores sin continuidad, puestos todos a la vez es más difícil pero estoy muy satisfecho de su actitud, de su juego y de la ambición por intentar ganar. La victoria les refuerza.

¿Cuál ha sido su opinión del ambiente vivido en La Romareda?

Me ha parecido que había muy buen ambiente y además apoyando a su equipo, como debe de ser. Ojalá el Zaragoza haga muy buena temporada y logre el ascenso. El apoyo del público es vital para lograr los resultados. Un equipo como este merece estar en la élite .Me ha parecido un equipo muy organizado, hemos visto muchos vídeos y conozco bien al entrenador. Al nivel colectivo maneja muchos conceptos y muchos de ellos en similitud con los nuestros. Han hecho muchos cambios pero han sido un equipo muy equilibrado y difícil de sobrepasar, con un criterio claro a la hora de jugar con el balón.

¿Es el partido que habían pensado jugar hoy en la Romareda o ha costado un poco más?

Los entrenadores siempre ganamos el partido en la pizarra, es muy fácil, pero luego jugamos contra un rival que quiere ganar, que juega contra su público. El hecho de que sean de una menor categoría no garantiza nada. Sabíamos que no iba a ser fácil, algunos futbolistas venían de bastante tiempo sin jugar, algunos de lesiones, me voy muy satisfecho con lo que he visto. Me voy también contento con la actitud, aunque es algo que me demuestran día a día. Han intentado hacer las cosas lo mejor posible, hemos estado bien en muchos momentos, quizá ha faltado un poco más de balón a la espalda en el último pase.

Hoy tendrá que felicitar a Rubén Uría (segundo entrenador) por el gol de estrategia.

Esto son rachas, no es que la hayamos trabajado más que antes, metimos dos goles al Betis, hoy uno muy bueno, el primero, que es muy importante. Todos trabajamos de optimizar el rendimiento, el mérito es de los futbolistas. Es mucho más fácil dirigir que jugar. El espectáculo lo generan los futbolistas.